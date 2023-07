Hitze: Duisburg-Baerl gehört zu heißesten Orten Deutschlands

Viel trinken – ganz wichtig bei der Hitze: Duisburg-Baerl gehörte am Samstag zu den heißesten Orten in Deutschland.

Duisburg. Duisburg-Baerl gehörte am Samstag zu den bundesweit heißesten Orten. Diese Temperaturen hat der Wetterdienst gemessen. Folgen für die Finals.

Am Samstag ist es nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 35,7 Grad heiß gewesen. Diese Höchsttemperatur wurde in Tönisvorst in Nordrhein-Westfalen gemessen. Besonders heiß war es am Samstag auch in Duisburg-Baerl (NRW), Weilerswist (NRW), Saarbrücken-Burbach (Saarland), Kitzingen (Bayern) und Andernach (Rheinland-Pfalz) mit jeweils 35,3 Grad. Rekordwerte wurden laut Angaben eines DWD-Medienmeteorologen vom Sonntag mit Stand vom Vormittag noch nicht ermittelt.

Drohende schwere Gewitter am Sonntag haben die Organisatoren der Finals 2023 allerdings zu Änderungen der Zeitpläne gezwungen. In Duisburg wurden Wettkämpfe im BMX, Breaking und Klettern vorgezogen oder die Zeitpläne durch kürzere Pausen gestrafft. Spätestens am Nachmittag soll somit das Programm durchgezogen sein.

Finals 2023 in Duisburg: Zeitpläne wegen drohender Gewitter angepasst

Gewitter und starke Regenfälle sind für den frühen Abend vorhergesagt. Bei den Finals werden 159 deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. (dpa)

