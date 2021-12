Hilfe durch Aletta Haniel Programm bis 2026 gesichert

Corona machte die Hilfe zwar schwieriger, aber nicht unmöglich. Auch 2020 konnte das Aletta-Haniel-Programm in Duisburg rund 30 Absolventen verabschieden.

Duisburg. Jugendliche, deren Schulabschluss gefährdet ist, bekommen in Ruhrort Hilfe durch das Aletta Haniel Programm. Förderung ist bis 2026 gesichert.

Das „Aletta Haniel Programm – Die Chance für Deine Zukunft“ ist bis 2026 gesichert. Die Haniel Stiftung und die Welker Stiftung fördern das Angebot für abschlussgefährdete Schülerinnen und Schüler an der Aletta-Haniel-Gesamtschule jährlich mit jeweils 103.000 Euro.

Damit werden zwei pädagogische Kräfte finanziert und mehrere studentische Hilfskräfte, die jährlich bis zu 30 neue Schüler begleiten. „Wichtige zusätzliche finanzielle Unterstützung bekommt das Programm auch von der Kommune – auch durch seine intensive partnerschaftliche Begleitung aus dem Kommunalen Integrationszentrum heraus“, betont Iris Schleyken von der Haniel Stiftung.

Haniel Stiftung fördert Schulprogramm mit insgesamt 1,67 Millionen Euro

Das Angebot richtet sich an Jugendliche ab Klasse 8, deren Chancen für einen Schulabschluss nicht gut sind. Sie bekommen individuelle Förder- und Nachhilfeangebote, außerdem gehören Bewerbungstrainings und Feriencamps dazu.

Die Haniel Stiftung wird seit der Gründung 2009 bis zum Ende des neuen Förderzeitraums 2026 insgesamt 1,67 Millionen Euro investiert haben.

Neues Angebot: Der Welker Werte-Rucksack für die Klassen 5 bis 7

Zudem konnte das Programm um einen Baustein für soziales Lernen und den Umgang mit Werten in den Jahrgängen 5 bis 7 ergänzt werden – den Welker Werte-Rucksack. Hier werden im Rahmen eines gemeinsamen sozialen und interkulturellen Lernens Werte wie Akzeptanz von Andersartigkeit, Haltung gegen Diskriminierung oder Lebenslanges Lernen vermittelt. Auf dieser Wertebasis setzt in Klasse 8 dann die Berufsorientierung an.

Die Welker-Stiftung geht auf Dr. Johann W. Welker zurück, der von 1917 bis 1944 Generaldirektor von Haniel war.

Die Haniel Stiftung unterstützt das Programm im Rahmen ihres Förderschwerpunkts Bildung als Chance. Weitere Infos: https://www.haniel-stiftung.de/bildung-als-chance

