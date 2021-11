Der Impfbus der Stadt Duisburg hält in der kommenden Woche in fünf Stadtteilen.

Impfungen Hier wird in Duisburg in der kommenden Woche geimpft

Der Impfbus der Stadt Duisburg macht in der kommenden Woche in fünf Stadtteilen Halt. Vor Ort führt ein Team dann jeweils von 10.30 bis 17.30 ohne Terminanmeldung und kostenlos Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen durch. Die Stationen in der Übersicht:

Montag, 29.11.: Marktplatz Walsum, Kometenplatz, 47179

Dienstag, 30.11.: Marktplatz Rumeln, Dorfstraße, 47239

Mittwoch, 1.12.: Marktplatz Wanheimerort, Michaelplatz, 47055

Donnerstag, 2.12.: Marktplatz Neumühl, Hohenplatz, 47167

Freitag, 3.12.: Marktplatz Hochfeld, Trautenstraße, 47053

Neben diesen mobilen Angeboten besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich an sieben Tagen in der Woche jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr an den vier stationären Standorten im Stadtgebiet impfen zu lassen. Das sind weiterhin das Impfzelt am Hauptbahnhof sowie der Bürgermeister-Wendel-Platz in Alt-Homberg, die Fläche an gegenüber der Merkez Moschee in Marxloh und der ehemalige Parkplatz von Real an der Buscherstraße in Großenbaum.

