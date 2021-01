Herzzentrum Meiderich unterstützt Kinderherz-Aktion

Duisburg. Duisburger Herzzentrum beteiligt sich an Aktion für Kinderherz-Transplantationen. Viele kleine Patienten warten bundesweit auf ein Spenderorgan.

An der Aktion "Ich laufe für dein Leben" beteiligen sich rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinderkardiologie und Herzchirurgie im Herzzentrum in Meiderich. Sie rücken damit das Thema Kinderherz-Transplantation in den Mittelpunkt. Mit ihren Laufshirts präsentierten sich jetzt Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und Funktionsmitarbeiter mit Franz Hafner, Geschäftsführer des Evangelischen Klinikums Niederrhein, vor ihrer Klinik.

Zahl der kleinen Patienten deutlich höher als die der Spenderorgane

Häufig warten schwerstkranke Kinder viele Monate bzw. über ein Jahr auf ein passendes Spenderherz. Der Druck auf die kleinen Patienten und deren Familien ist enorm. Aktuell sind es 50 Kinder bundesweit. Ihnen gegenüber stehen lediglich 30 Spenderherzen, die jährlich transplantiert werden können. Das bedeutet für die Betroffenen immense Herausforderungen, Sorgen und Ängste.

Um das Thema Kinderherztransplantationen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, haben die Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG) und die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie und Angeborene Herzfehler eine virtuellen Spendenlauf gestartet: Laufen, wo und wie viel man will und/oder ein „Ich-lauf-um-dein-Leben-Laufshirt“ kaufen.

Mit dem Erlös der Aktion Kindern gezielter helfen

Die Organisatoren wollen mit Spenden den Kindern, die ein Spenderorgan benötigen, noch gezielter helfen. Der Erlös geht an das bundesweit tätige Aktionsbündnis Angeborene Herzfehler e.V., in dem sechs Patientenvertretungen für angeborene Herzfehler vereint sind, um gemeinsam Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit angeborenen Herzfehlern zu helfen.

Mitmachen kann jeder: Der Erwerb des „Ich-lauf-um-dein-Leben-Laufshirts“ (www.tshirt-drucker.de/c/spendenlauf) impliziert bereits eine Spende und stattet die Läufer passend für diesen Anlass aus; ebenfalls möglich und willkommen ist auch eine direkte Spende. Alle Informationen gibt es unter: www.ichlaufumdeinleben.de.

