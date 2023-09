Herzschwäche: Spezialisten informieren im Unternehmer-Haus

Duisburg. Rund um das Thema Herzschwäche informiert das Herzzentrum Duisburg am 20. September. Was Patienten, Angehörige und Ärzte erwartet.

Zum Thema Herzschwäche lädt das Ev. Klinikum Niederrhein Patienten, Angehörige und Mediziner am Mittwoch, 20. September von 15 bis 19 Uhr ein ins Haus der Unternehmer an der Düsseldorfer Landstraße 7 in Buchholz. Mediziner des Herzzentrums in Meiderich (HZD), die Deutsche Herzstiftung und Selbsthilfegruppen informieren über die Behandlung koronare Erkrankungen, Bluthochdruck, Herzklappen-Erkrankungen, Rhythmusstörungen und angeborene Herzfehler.

Kunstherz-Patient aus Duisburger Herzzentrum berichtet

Zu den Referenten zählen auch die Chefärzte des Herzzentrums, Prof. Dr. Jochen Börgermann (Herzchirurgie) und Prof. Dr. Wolfgang Schöls (Kardiologie). Ein Kunstherz-Patient berichtet über seine Erkrankung und seinen Alltag. Im Anschluss ist Gelegenheit zur Diskussion, bei einem Imbiss besteht nach dem Ende des Programms Gelegenheit zu Gesprächen mit den Herzspezialisten.

Das Herzzentrum Duisburg (HZD) an der Gerickstraße (ehemals KWK) wurde vor einem Jahr als überregionales Herzinsuffizienz-Zentrum zertifiziert. Den Patienten steht dort rund um die Uhr ein interdisziplinäres Team zur Behandlung aktuter oder chronischer Herzinsuffizienz zur Verfügung.

Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung ist kostenfrei, Informationen zum Programm gibt es auf www.evkln.de/herzzentrum-duisburg.html

