Duisburg Charity-Aktion im Café in Duisburg-Huckingen: Wie in der Weihnachtszeit mit dem Kauf einer Christbaumkugel Gutes getan werden kann.

Im Eingangsbereich des Café Bistro La Cup Duisburg-Huckingen steht ein großer Weihnachtsbaum. Schon jetzt ist er mit vielen bunten Christbaumkugeln geschmückt. Und es werden täglich mehr. Jede Christbaumkugel steht für 5 Euro, die dem Malteser Kinder- und Jugendhospiz in Duisburg-Huckingen zu Gute kommen.

„Ich habe mir überlegt, wie wir wieder etwas Gutes tun können“, sagt Cordula Upietz, die seit Eröffnung des Edeka-Centers am Angerbogen in Duisburg-Huckingen vor 17 Jahren das Café Bistro La Cup betreibt.

Herzliche Charity-Aktion für das Kinder- und Jugendhospiz in Duisburg-Huckingen

Zunächst hatte die 66-Jährige an eine Wunschbaum-Aktion gedacht, aber dann kam ihr die Idee mit den Christbaumkugeln. „Ich bin losgezogen, habe einen Tannenbaum, viele bunte Kugeln und wasserfeste Stifte besorgt“, sagt Cordula Upietz. Seit Freitag steht der Baum im Eingangsbereich des Cafés, Weihnachtskugeln und Stifte zum Beschriften gibt es zusammen mit einem Kaffee Crema für 5 Euro.

[Neuigkeiten aus der Duisburger Gastro-Szene, Neueröffnungen und Restaurant-Kritiken – zur Spezialseite]

Allein am Nikolaus-Tag kamen 36 neue Kugeln hinzu. „Unsere Kunden können eine Weihnachtskugel bei uns erwerben, den Baum damit schmücken, einen Kaffee trinken und gleichzeitig Gutes tun. Die Aktion wird ganz toll angenommen“, freut sich die Inhaberin, die schon im Sommer mit einer besonderen Idee Spenden für das Malteser Kinder- und Jugend-Hospiz gesammelt hatte. Zusammen mit einer Freundin hatte sie einen zehn Meter langen Erdbeerkuchen gebacken und mit 35 Kilogramm Erdbeeren belegt. Der Erlös aus dem Verkauf – 1220 Euro – ging auch schon an das Malteser Hospiz St. Raphael.

Die Christbaumkugeln können von den Gästen beschriftet und dann an den Baum gehängt werden. Foto: Cordula Upietz

Unterstützen will Cordula Upietz die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen im Malteser Hospiz. „Ich finde es bemerkenswert, wie sich die Menschen dort für schwer kranke Kinder und deren Familien einsetzen. Mit der Spende können wir alle etwas dazu beitragen, dass die Arbeit im Hospiz weiter möglich ist. Die Kinder und Jugendlichen und deren Familien können jede Unterstützung gebrauchen.“

Auf den Tischen im Café stehen keine Karten, auf denen die Aktion erklärt wird. „Wir hoffen, dass sich so wirklich viele beteiligen“, sagt Cordula Upietz. „Und dafür steigen wir auch gerne häufig auf die Leiter, um die bereits beschrifteten Kugeln höher an den Baum zu hängen, damit unten immer viel Platz für neue Christbaumkugeln ist.“

Charity-Aktion geht bis zum 23. Dezember

„Da wir den Kaffee für die Aktion von unserem Lieferanten gespendet bekommen, kann wieder der komplette Erlös an das Hospiz gehen“, freut sich Cordula Upietz. Und sollte der Weihnachtsbaum bis zum Ende der Aktion am Samstag, 23. Dezember, noch transportfähig sein, gehen nicht nur die gesammelten Spenden an das Hospiz. „Wenn der Tannenbaum nicht zu sehr nadelt, dann bringt mein Sohn den Weihnachtsbaum zusammen mit den beschrifteten Kugeln ins Malteser Hospiz. Ob der Baum den Transport überleben kann, werden wir ja ein paar Tage vorher erkennen können.“

Kinder- und Jugendhospizdienst des Malteser Hospizes St. Raphael

Der Kinder- und Jugendhospizdienst des Malteser-Hospizes St. Raphael unterstützt Familien, in denen ein Kind oder Jugendlicher an einer fortschreitenden und tödlichen Krankheit leidet. Bei der Beratung und Begleitung richten sich die Mitarbeiter nach den individuellen Bedürfnissen der Familien.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg