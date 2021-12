Herz-OP im St. Anna: 91-jährige Duisburgerin wagt Eingriff

Kardiologie-Chefarzt Dr. Martin Oels (l.) und Leitender Oberarzt Dr. Jan Ohlig (r.) gemeinsam mit Hanna Puin in der Helios-Klinik St. Anna in Duisburg.

Duisburg. Die ehemalige Postbotin Hanna Puin war mit 91 noch aktiv – bis Herzprobleme sie stoppen. Wie sie laut Ärzten wieder Lebensqualität gewonnen hat.

Die Herzklappe einer 91-Jährigen schließt nicht mehr richtig. Damit ist Verlust an Lebensqualität verbunden, den die aktive Seniorin nicht hinnehmen möchte. Gemeinsam mit den Kardiologen der Helios St. Anna Klinik beschließt sie, einen Katheter-Eingriff zu wagen.

Als Briefträgerin war Hanna Puin viele Jahrzehnte lang bei Wind und Wetter unterwegs, um den Huckingern die Post zu bringen. 50 Jahre lang war sie Übungsleiterin und spielte mit 83 Jahren selbst noch aktiv Volleyball. Bis vergangenes Jahr fuhr sie Fahrrad, verreiste regelmäßig und versorgte sich bis zuletzt selbstständig: „Ich habe meine Wäsche immer auf dem Speicher aufgehangen, 86 Stufen. Dabei habe ich zwar geschnauft wie eine alte Dampflok, aber das tun die jungen Leute ja auch.“

Herz-OP in Duisburg: 91-Jährige wagt Eingriff für mehr Lebensqualität

Doch im Oktober ließ ihre Leistungsfähigkeit schlagartig nach, sie bekam kaum noch Luft, benötigte ein Sauerstoffgerät. Eine Herzklappe war defekt, heißt es in einer Helios-Mitteilung. So habe das Herz nicht mehr genügend Druck aufbauen können, um den Körper mit sauerstoffreichem Blut zu versorgen, erklärt Dr. Martin Oels, Chefarzt der Kardiologie an der Helios St. Anna Klinik.

Ein offener Eingriff kam aufgrund des Alters und anderer Erkrankungen nicht infrage, doch Hanna Puin war ansonsten in jeder Hinsicht so fit, dass sie sich mit dieser Einschränkung ihrer Lebensqualität nicht zufriedengeben wollte. Helfen sollte eine schonende kathetergestützte Therapie einer der vier Herzkammern. Bei dem sogenannten Mitraclip-Verfahren werden ein oder mehrere spezielle Clips, die entfernt mit einer Wäscheklammer vergleichbar sind, mithilfe eines Katheters durch die Blutgefäße zum Herzen geschoben und in die Mitralklappe eingesetzt. So auch bei Hanna Puin.

Hanna Puin schmiedet neue Urlaubspläne

„Unter gleichzeitiger Röntgenkontrolle haben wir die beiden Klappensegel an ihrer Spitze durch zwei der etwa fingernagelgroßen Clips miteinander verbunden.“ Der Eingriff ist laut den Ärzten im St. Anna gut verlaufen, das Herz von Hanna Puin könne wie gewohnt seinen Dienst verrichten. Die Segel der Herzkammer schließen wieder dicht ab, lassen das Blut bei der Kontraktionsphase aber links und rechts ordnungsgemäß vorbeiströmen, erläutert der Mediziner.

Und Hanna Puin? Die schmiedet mittlerweile mit 91 Jahren wieder Reisepläne für den Sommer. „Ich hätte nicht erwartet, dass es mir so schnell wieder so gut geht“, sagt Hanna Puin.

