Herz-Kreislauf-Erkrankungen häufigste Todesursache

Der Auslöseknopf eines Defibrillators (Archivbild). Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren 2019 in Duisburg die häufigste Todesursache.

Duisburg. 2019 sind in Duisburg 6029 Menschen gestorben. Bei den häufigsten Todesursachen gibt es in Duisburg Unterschiede zwischen Frauen und Männern.

2019 sind in Duisburg 6029 Menschen gestorben – 4,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor (6310). Wie der Landesbetrieb Information und Technik NRW als Statistisches Landesamt mitteilt, waren Krankheiten des Kreislaufsystems in Duisburg wie in NRW die häufigste Todesursache.

28,8 Prozent der verstorbenen Duisburger erlagen demnach Folgen einer Kreislauferkrankung (1739) – das waren laut IT NRW dennoch 11,1 Prozent weniger als 2018. Um 3,9 Prozent zugenommen haben dagegen Todesfälle mit der zweithäufigsten Ursache: bösartige Neubildungen (1594/26,4 %). Bei 433 dieser Fälle waren Krebserkrankungen der Verdauungsorgane (7,2 %), bei 431 solche der Atmungsorgane (7,1 %) und bei 170 Gestorbenen Krebserkrankungen der Genitalorgane (2,8 %) todesursächlich.

Unter den 3029 verstorbenen Frauen waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen (31,9 %) mit Abstand die häufigste Todesursache, bei den 3000 verstorbenen Männern dagegen Krebserkrankungen (28,3 %).

IT NRW weist darüber hinaus insgesamt noch folgende Todesursachen aus: 416 Duisburger (6,9 %) erlagen Krankheiten des Atmungssystems, solchen des Verdauungssystems 249 (4,1 %).