„Herr Lindemann“ betrügt Duisburger (87) um Vermögen

Die Übergabe fand in Duisburg-Großenbaum vor dem „Gleis Drei“ statt.

Duisburg. Ein falscher Polizist hat einen 87-Jährigen in Duisburg um Schmuck und Gold gebracht. Die Übergabe fand vor dem „Gleis Drei“ in Großenbaum statt.

Ein falscher Polizist hat am Donnerstag in Duisburg einen 87-Jährigen um Schmuck und Gold mit einem Wert im sechsstelligen Bereich betrogen.

Er rief den Mann aus dem Süden der Stadt am Vormittag an und stellte sich am Telefon als ein „Herr Lindemann“ von der Kripo vor. Er präsentierte dann eine Lügengeschichte: Angeblich habe es ein windiger Bankmitarbeiter auf den Inhalt des Bankschließfach des Seniors abgesehen.

„Herr Lindemann“ wies den 87-Jährigen deshalb an, das Vermögen schnell aus dem Schließfach zu holen und ihm zu übergeben. Er würde die Wertsachen dann bei der Staatsanwaltschaft in Sicherheit bringen.

Trickbetrug in Duisburg: Übergabe vor „Gleis Drei“

Die Übergabe fand gegen 14.30 Uhr auf der Angermunder Straße vor dem Lokal „Gleis Drei“ in Großenbaum statt. Danach ging der Trickbetrüger mit der schwarzen Tasche in der Hand in Richtung Netto.

Dass bei den Vorgängen etwas nicht stimmte, bemerkte der Duisburger, als der falsche Kripo-Beamte noch einmal anrief, sich für die gute Zusammenarbeit bedankte und dem 87-Jährigen eine von der Staatsanwaltschaft gesponsorte Reise versprach. Der Senior alarmierte die Polizei.

Kripo sucht Betrüger

Dort suchen die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 nun nach dem Betrüger. Er soll etwa Ende 20, dunkelhaarig und muskulös sein. Bei der Übergabe trug er ein helles T-Shirt. Hinweise zu dem Mann nimmt die Kripo unter 0203 280 0 entgegen.

Die Kripo Duisburg sucht nach einem Trickbetrüger. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Der ominöse „Herr Lindemann“ ist in Duisburg übrigens kein Unbekannter. Schon mehrfach berichteten Senioren der Polizei, dass sie von einem Betrüger angerufen worden seien, der sich mit diesem Namen vorstellte. Die Polizei warnt mit Blick auf den aktuellen Fall noch einmal: Wertsachen sollten nie einem Fremden anvertraut werden. Die echte Polizei würde Geld niemals in Verwahrung nehmen. Bei verdächtigen Anrufen raten die Experten dazu, sofort die 110 zu wählen.

