Schlaflosigkeit kann auch sein Gutes haben: Heribert Hölz, der Vater der Duisburger Bosnienhilfe, hat unruhige Nächte kreativ genutzt und gereimt. Aus den vielen Strophen, die sich in seinem Nachttisch gesammelt haben, hat er jetzt ein Buch zusammengestellt: „Gelebtes Leben - Autobiografisches in heiteren Reimen und Versen“.

Hölz, der seit fast drei Jahrzehnten die ärmsten Menschen in Bosnien unterstützt, dort Suppenküchen finanziert und Familien in Not unter die Arme greift, zeigt hier seine private und emotionale Seite. Die Gedichte greifen manche Erlebnisse und Begegnungen in Bosnien auf, sie sind aber auch intime Inneneinsichten, über die er nächtens philosophierte. Der gläubige Katholik beschreibt seine persönliche Sicht auf das Universum, seine Gedanken zum Tod und das, was für ihn einen gläubigen Menschen ausmacht.

Heribert Hölz macht seiner Frau eine gereimte Liebeserklärung

Der 76-Jährige hat keine Scheu vor tief empfundenen Liebeserklärungen an seine Frau Ursula und seine beiden Töchter. Er reimt mal berührend, mal witzig, lästert über das Unvermögen seiner Frau beim Tanz und spricht über ihr unermüdliches Engagement beim Spendensammeln für die Bosnienhilfe.

Thematisch sind die Gedichte ein buntes Sammelsurium, es geht um die Kindheit in Hochfeld, Zahnarztbesuche und sein Geständnis, noch nie betrunken gewesen zu sein. Selbst dem Leibgericht „Kartoffelklöße mit Sauerbraten“ werden einige Zeilen gewidmet.

Zehn Jahre an den Gedichten geschrieben

Zehn Jahre habe er daran gearbeitet, berichtet der 76-Jährige, eher als Zeitvertreib denn als Projekt. Erst beim Aufräumen, als die Zettelsammlung schon im Müll zu landen drohte, stellte er fest: „Das ist ja gar nicht so schlecht!“ Nachbarn bestätigten den Eindruck, auch der Verlag befand: Daraus lässt sich was machen, erzählt Hölz. Und so reimt er „Für Großfamilien mit Kindern - versuche ich, die Not zu lindern. Mit Patenschaften für ein Jahr, was viel mehr als nur Hoffnung war. Hoffnung geben, noch so klein, wer kann schon ohne Hoffnung sein?“

Es reimt sich Schimmer auf immer, heiter auf weiter, dichterisch betrachtet geht es eher Richtung Heinz Erhardt. Aber Hölz geht es ohnehin mehr um den Inhalt. Richtig stolz macht ihn das Vorwort von Heinrich Bücker, einem Pfarrer aus Recklinghausen, der anerkennend schreibt, „mit welchem Einfallsreichtum Hölz die Bosnienhilfe der Duisburger Caritas am Leben erhält. Seine Gedichte erzählen davon locker und humorvoll“.

Trotz Corona werden weiter Spenden für Bosnien gesammelt

Hölz tritt nicht zum ersten Mal als Autor in Erscheinung. „Von Lebertran bis Slivovic“ hatte er seine Autobiografie überschrieben und seine Erlebnisse als Kriegskind und Bosnienhelfer festgehalten.

Die Corona-Pandemie hält den Ehrenamtler zwar davon ab, die 92. Reise nach Bosnien anzutreten, wo ihm bereits zu Lebzeiten ein Denkmal gebaut wurde. Aber sie hindert ihn nicht, weiter Spenden zu sammeln, um Projekte zu unterstützen. Über das Auswärtige Amt und die Deutsche Bank habe er einen transparenten und günstigen Weg gefunden, Gelder zu transferieren. Allein für die Suppenküche in Zenica, die täglich 121 Essen ausgibt, muss er jährlich 30.000 Euro zusammentragen.

Das Buch kann man bei Heribert Hölz direkt bekommen oder im Buchhandel bestellen, ISBN: 978-3-939256-93-9, 14,95 Euro. Der Erlös geht an die Bosnienhilfe. Weitere Infos unter 02845-5686 oder 0203/44985916.