Herbstferien: Bahn sperrt wichtige Strecken – Folgen für A3

Duisburg/Mülheim/Oberhausen/Essen. In den Herbstferien wird eine Brücke im Kreuz Duisburg-Kaiserberg abgerissen. Wichtige Bahnstrecken sind gesperrt. So sind Autofahrer betroffen.

Die Autobahn GmbH des Bundes reißt in den Herbstferien im Kreuz Duisburg-Kaiserberg die Brücke der A3 ab. Deshalb muss die Deutsche Bahn (DB) die darunter liegenden Gleise von Freitag, 29. September, 21 Uhr, bis Freitag, 13. Oktober, 21 Uhr sperren. Dies hat massive Auswirkungen für den Zugverkehr, weil die Brücke über die stark nachgefragten Bahnstrecken von Duisburg nach Oberhausen und Essen verläuft (wir berichteten). Seit Wochen und Monaten führen die Vorbereitungen für den Abriss aber auch zu Beeinträchtigungen für die Autofahrer, zu Staus rund um das Autobahnkreuz, die sich nun insbesondere in der Ferienmitte noch mal verstärken werden.

Wie die Autobahn GmbH auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Deutschen Bahn und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) mitteilte, wird es von Donnerstag bis Sonntag (5. bis 8. Oktober) immer wieder zu kurzfristigen Sperrungen der A3 kommen. In der Zeit hebt ein Schwerlastkran Stahlträger der abzureißenden Brücke über die Fahrbahn. „Wir werden darüber in Abstimmung mit der Polizei noch genauer informieren“, erklärte Mario Korte, Leiter der Außenstelle Essen der Autobahn GmbH. „Die jeweiligen Sperrungen werden aber voraussichtlich nie länger als 15 Minuten dauern.

Umbau Kreuz Duisburg-Kaiserberg: Wichtige Bahnstrecken in den Herbstferien gesperrt

Da in den Ferien erst einmal nur ein Teil der A3-Brücke im Zuge des noch Jahre dauernden Um- und Ausbaus des Kreuzes Kaiserberg abgerissen wird, kann der Verkehr ansonsten, so gut es geht, weiter fließen. Klar ist, dass die Folgen für Bahnreisende durch die Komplettsperrungen der Gleise wesentlich erheblicher sind.

So können im Regional- und S-Bahnverkehr auf den Streckenabschnitten zwischen Mülheim (Ruhr) Hbf und Duisburg Hbf sowie zwischen Oberhausen Hbf und Duisburg Hbf keine Züge fahren. Massive Einschränkungen gibt es auch zwischen Duisburg Hbf und Düsseldorf Hbf. Bei allen Regionallinien, die auf den betroffenen Streckenabschnitten fahren, kommt es laut Bahn zu Umleitungen, Ausfällen und Ersatzverkehren. Um diese Linien geht es:

RE1 (RRX),

RE2,

RE3,

RE5 (RRX),

RE6 (RRX),

RE11 (RRX),

RE19,

RE42,

RE44,

RB32,

RB33,

RB35

sowie im S-Bahn-Verkehr die Linie S1.

Schnellbusse kommen zum Einsatz

Der Ausfall auf der Schiene soll hier mit Schnellbussen zwischen Oberhausen-Sterkrade und Düsseldorf sowie zwischen Essen und Düsseldorf kompensiert werden. Die Wege von den Bahnhöfen zu den Ersatzhaltestellen werden laut DB mit Pfeilen gekennzeichnet. Das ist der Plan für den Schienenersatzverkehr (SEV):

SEV O: (Oberhausen-Sterkrade) – Oberhausen Hbf – Duisburg Hbf – Düsseldorf-Flughafen – Düsseldorf Hbf (verkehrt alle 10 Minuten, in den Abendstunden alle 15 bzw. 30 Minuten).

SEV E: Essen Hbf – Mülheim (Ruhr) Hbf – Duisburg Hbf – Düsseldorf-Flughafen – Düsseldorf Hbf (verkehrt alle 10 Minuten, in den Abendstunden alle 15 bzw. 30 Minuten).

Wenn alles klappt, sollen die Busse zwischen Duisburg Hauptbahnhof, Düsseldorf Flughafen und Düsseldorf Hauptbahnhof alle fünf Minuten fahren.

Am Düsseldorfer Flughafen hält kein Regional- und Fernverkehrszug

Wichtig: Die Die S-Bahnen der Linien S1 und S11 sollen Fahrgäste weiter zum Düsseldorfer Flughafen bringen und Reisende von Essen nach Düsseldorf können die ebenfalls nach Fahrplan fahrende S6 nutzen. Aber: Regional- und Fernverkehrszüge werden am Flughafen nicht halten. Zudem werden die Fernverkehrsbahnhöfe in Duisburg, Oberhausen und Mülheim (Ruhr) nicht angefahren.

In den Herbstferien wird im Kreuz Duisburg-Kaiserberg die A3-Brücke abgerissen. Die erforderlichen Gleissperrungen haben massive Auswirkungen für den Zugverkehr zwischen dem Ruhrgebiet und Düsseldorf. Foto: Marc Büttner/Funkegrafik NRW / WAZ Duisburg

Viele Fernzüge werden ab Dortmund via Wuppertal nach Düsseldorf beziehungsweise Köln – teilweise mit Halt in Solingen – umgeleitet. Die Folge: Längere Fahrzeiten um teilweise 20 bis 40 Minuten und veränderte Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Für die Städte Düsseldorf, Essen und Bochum soll es ein reduziertes Fernverkehrsangebot geben.

2024 weitere Gleissperrungen in den Oster- und Sommerferien

Die Gleissperrungen in den Herbstferien werden nicht die letzten für die Modernisierung des Kreuzes Kaiserberg sein. Schon jetzt steht fest: 2024 müssen Bahnreisende in den Osterferien (22. März bis 8. April) und in den Sommerferien (22. Juli bis 2. August) wieder Nerven wie Drahtseile haben, wenn die A3-Brücke erneuert wird.

Die nun anstehenden Streckensperrungen nutzt die Deutsche Bahn, um in der Zeit Arbeiten für den künftigen Neubau der Autobahnbrücke am Kreuz Kaiserberg vorzunehmen. Dafür müsse schon jetzt begonnen werden, auf der darunterliegenden Bahnstrecke Oberleitungsmasten zu versetzen, neue Kabelkanäle zu bauen und Kabel umzuverlegen.

Darüber hinaus setzt die DB in den Herbstferien die Arbeiten für den Ausbau der Infrastruktur für den RRX an der elektrischen Bahnhofsinsel in Mülheim-Styrum fort. Außerdem geht der Bau der Brücken „Speldorfer Straße“ und „Kewerstraße“ in Oberhausen weiter. Die DB arbeitet auch an der Brücke über der Hermann-Albertz-Straße und in Duisburg weiter an der Ruhrkanalbrücke.

Lärmschutzwände in Duissern

In den Herbstferien sollen zudem unter anderem Stahlbauteile für neue Lärmschutzwände im Bereich der Blumenthalstraße in Duisburg-Duissern vormontiert, eingehoben und montiert werden. Sie werden am Ende drei Meter hoch und über einen Kilometer lang sein.

Auch das Team für die Modernisierung des Duisburger Hauptbahnhofes will die Bauarbeiten in der Zeit weiter vorantreiben. Nicht zuletzt beginnen die ersten Kabeltiefbauarbeiten für die Bedienzentrale für das neue Elektronische Stellwerk (ESTW) Düsseldorf zwischen Düsseldorf Hbf und Düsseldorf Flughafen. Die DB baut unter anderem einen neuen Kabelkanal entlang der Gleise und verlegt mehrere Kilometer Kabel.

>> GLEISSPERRUNG: DEUTSCHE BAHN INFORMIERT ONLINE UND VOR ORT

Die Fahrplanänderungen und alternative Fahrmöglichkeiten sind nach Angaben der Deutschen Bahn online etwa auf zuginfo.nrw abrufbar. Es soll zudem Aushänge an den Bahnsteigen geben.

und alternative Fahrmöglichkeiten sind nach Angaben der Deutschen Bahn online etwa auf zuginfo.nrw abrufbar. Es soll zudem Aushänge an den Bahnsteigen geben. Darüber hinaus sollen in den ersten Tagen bis zu 30 zusätzliche Mitarbeitende an den Bahnhöfen bereit stehen, um Reisende in Düsseldorf Hbf, Düsseldorf Flughafen, Duisburg Hbf, Essen Hbf, Mülheim Hbf und Oberhausen Hbf zu beraten.

