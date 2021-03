Herbert Knebels Affentheater in Duisburg erneut verschoben

Duisburg. Das Programm „Außer Rand und Band“ sollte schon vor einem Jahr in der Mercatorhalle in Duisburg laufen. Jetzt wird es zum zweiten Mal verschoben.

Weiter warten heißt es auf Herbert Knebels Affentheater. Das Programm „Außer Rand und Band“, das am 23. April über die Bühne der Mercatorhalle in Duisburg gehen sollte, muss erneut verlegt werden. Der neue, hoffentlich coronasichere Termin: Donnerstag, 10. Februar 2022. Wie der Veranstalter mitteilt, behalten alle bereits gekauften Karten für die Termine 25. April und 5. September 2020 sowie 23. April 2021 ihre Gültigkeit.

„Außer Rand und Band“ setzt auf die altbewährte Mischung aus Musik, egal ob von Bee Gees, Pink Floyd, The Clash, The Who, Creedence Clearwater Revival, Roy Orbinson oder David Bowie, auf herrlich blöde Ensemble-Nummern und natürlich Knebels schönen Geschichten. Also alles wie immer? Antwort: „Können wir nur sagen: stimmt! Weil Tanztheater und Performance können wir nicht, obwohl, … kommt doch einfach gucken.“