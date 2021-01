Helios: Neuer Pflegedirektor kommt von Sana-Kliniken

Duisburg Karl Poersch ist neuer Pflegedirektor für die beiden Helios-Kliniken St. Anna und Homberg. Zuletzt war er in den Duisburger Sana-Kliniken tätig.

Die Helios St. Anna Klinik Duisburg und die Helios Klinik Duisburg-Homberg haben einen neuen Pflegedirektor: Karl Poersch ist seit dem 1. Januar erster Ansprechpartner für 770 Beschäftigte in der Pflege und im Funktionsdienst.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Karl Poersch für diese Aufgabe gewinnen konnten, denn er bringt eine außergewöhnliche Leidenschaft für den Pflegeberuf mit. Außerdem kennt er sich sowohl bei Helios, als auch mit den Duisburger Besonderheiten bestens aus“, erklärt Klinikgeschäftsführerin Claudia Meßthaler.

Karrierebeginn im Helios St. Johannes in Hamborn

Tatsächlich begann Poersch seine Pflegekarriere 1990 bereits mit einer Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger an der heutigen Helios St. Johannes Klinik in Hamborn. Nach Stationen als Pflegedienstleiter an den Helios Kliniken in Krefeld, Hüls, Oberhausen und Duisburg wechselte er 2018 zu den Sana Kliniken in Duisburg. „Ich brauchte zwischendurch mal einen Tapetenwechsel, aber nun freue ich mich riesig auf die neue Herausforderung. Mein Fazit nach den ersten Wochen ist durchweg positiv: tolle Kolleginnen und Kollegen, tolle Fachbereiche, tolle Häuser“, so der 48-Jährige.

Fachmann für Pflegemanagement und multiprofessionelle Versorgung

Poersch wird sich für die Belange der größten Berufsgruppe der beiden Klinik-Standorte stark machen und auch seine Expertise zu den Themen Digitalisierungsprozesse sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung einbringen. Das gute Beispiel lebt der Familienvater dabei selber vor: Mit Weiterbildungen zum Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie, zum Pflegedienstleiter sowie einem Bachelor in „Pflegemanagement“ und zuletzt (2019) einem Master in „Multiprofessionelle Versorgung von Menschen mit Demenz und chronischen Einschränkungen“ steht er für sein Ideal des „lebenslangen Lernens“.

