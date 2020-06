Im Eingangsbereich des der Helios St. Johannes-Klinik in Hamborn messen Mitarbeiter, hier Dilan Kaplan (l.) die Körpertemperatur eines Besuchers.

Corona Helios-Kliniken in Duisburg lockern Besuchsregelung

Duisburg. Die beiden Helios-Kliniken in Duisburg lockern ihre Besuchsregelungen, begrenzen aber weiterhin die Besuchszeiten. Alle Gäste werden befragt.

Die Helios Marien Klinik in Hochfeld und die Helios St. Johannes Klinik in Alt-Hamborn lockern ihre Besuchs- und Zugangsregeln – unter Einhaltung bestimmter Bedingungen. So gilt die 1:1:1-Regel: ein Besucher pro Patient und Tag für maximal eine Stunde. Die Besuchszeiten sind täglich von 10 – 12 und von 15 – 17 Uhr, außerhalb dieser Zeiten sind leider keine Besuche möglich. Die Krankenhäuser bitten darum, die Besuche trotz der gelockerten Bedingungen nach Möglichkeit zu beschränken.

Fragebogen und Temperaturmessung

Beim Betreten des Hauses werden alle Patienten, Besucher und Mitarbeiter von Fremdfirmen zu Symptomen und Risikofaktoren einer Corona-Infektion gemäß den Empfehlungen des Landes NRW befragt und einer Temperaturmessung unterzogen. Mitarbeiter sind aufgefordert, sich bereits bei leichten Symptomen zu melden und abstreichen zu lassen. Darüber hinaus ist für alle Personen im Haus das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Um den gebotenen Sicherheitsabstand (zwei Meter Kopfabstand) einzuhalten, wurde die Anzahl der Betten entsprechend reduziert.

Mehr Freiheiten für werdenden Väter

Sonderregelungen gelten für die Geburtshilfe: Für werdende und frischgebackene Väter oder eine andere Bezugsperson, Angehörige von Palliativpatienten sowie Besucher und Begleitpersonen besonders schutzbedürftiger Patienten, hauptsächlich im Bereich der Kinderklinik, waren Besuche an Marien und St. Johannes Klinik mit gewissen Einschränkungen zu jeder Zeit der Corona-Pandemie möglich. Nun ist werdenden Vätern auch wieder gestattet, bei einem eventuellen Kaiserschnitt anwesend zu sein. Darüber hinaus darf der Vater täglich für bis zu zwei Stunden zu Besuch kommen.