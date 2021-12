Helios eröffnet Impfzentren in Huckingen und Hamborn

Duisburg. In Duisburg eröffnen im Süden und im Norden der Stadt schon bald zwei weitere Impfzentren. Die Termine sind ab sofort online buchbar.

Wer noch keinen Termin beim Hausarzt hat oder sich nicht gerne in eine Warteschlange stellen möchte, hat ab Mittwoch, 15. Dezember, zwei weitere Möglichkeiten, sich die Schutzimpfung gegen Covid abzuholen: An den beiden Helios-Standorten in Huckingen und Hamborn eröffnen Impfzentren. Termine sind ab sofort online buchbar.

Vorherige Anmeldung für Impftermin in Duisburg erforderlich

Um die Quote in der Region nach Kräften gemeinsam weiter zu erhöhen, unterstützen die Helios Kliniken Duisburg jetzt das Impfangebot der Stadt mit zwei zusätzlichen Impfzentren – an der Helios St. Johannes Klinik und an der Helios St. Anna Klinik.

Als Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung stehen die mRNA-Impfstoffe Biontech und Moderna zur Verfügung. Geimpft werden soll von Montag bis Freitag ab nachmittags sowie an Samstagen tagsüber. Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich: Termine können ab sofort online gebucht werden: www.terminland.eu/Helios-impft-Duisburg. Das Angebot richtet sich im Moment an Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsen. „Zeitnah sollen aber auch Termine für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren angeboten werden“, sagt Pressesprecher Valentin Riemer.

Die Zentren befinden sich an der Helios St. Johannes Klinik in Alt-Hamborn im Gebäude der alte Notaufnahme (Zugang über An der Abtei 7-11), sowie in der Helios St. Anna Klinik in Huckingen in den Räumen der ehemalige Patientenaufnahme (Zugang über Haupteingang, Albertus-Magnus-Str. 33).

Stadt Duisburg unterstützt die Initiative

„Seit nun fast zwei Jahren kämpfen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit vollem Einsatz an vorderster Front gegen die Pandemie. Nur deshalb konnten wir die ersten drei Corona-Wellen überhaupt meistern, die vierte wird viele nun endgültig an die Belastungsgrenze bringen. Auch deshalb ist uns das Impfen ein echtes Anliegen und wir wollen die Stadt Duisburg bei ihrer Kampagne tatkräftig unterstützen“, erklärt Birger Meßthaler, Geschäftsführer der beiden Helios Akuthäuser St. Johannes und Marien.

Auch die Stadt unterstützt die Initiative. „Ich begrüße es sehr, dass die Helios Kliniken in Duisburg sich eigenständig an zwei Standorten an der Impfkampagne beteiligen. Das ist gut für Duisburg und für die Bekämpfung der Pandemie“, so Krisenstabsleiter und Stadtdirektor Martin Murrack.

Die beiden Impfzentren starten am Mittwoch, 15. Dezember. Dazu haben sich aus dem Kollegium kurzfristig viele Freiwillige gemeldet, zu denen auch ehemalige Ärztinnen und Ärzte der Kliniken gehören. Gemeinsam können in Hamborn und Huckingen auf diese Weise täglich mehrere hundert Menschen geimpft werden.

