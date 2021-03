Helios-Chefarzt verabschiedet sich nach 30 Jahren

Tausenden Duisburgern hat Dr. Martin Korthäuer im Laufe von 30 Jahren eine Gelenkprothese implantiert. Jetzt ist seine Nachfolge geregelt.

In drei Jahrzehnten hat Dr. Martin Korthäuer zunächst als Ober- und dann als Chefarzt die Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie an der heutigen Helios Klinik Duisburg-Homberg und später auch an der heutigen Helios St. Anna Klinik auf- und ausgebaut. Ende März 2021 verabschiedet er sich in den Ruhestand – und übergibt an Dr. Frank Bischof, der vom Helios St. Josefshospital in Uerdingen über den Rhein wechselt.

Zuletzt haben Martin Korthäuer und sein Team jährlich bis zu 600 Patienten mit einer Gelenkprothese zu einer besseren Bewegungsfähigkeit verholfen – und das zusätzlich zum zweiten, unfallchirurgischen Schwerpunkt der Abteilung. Korthäuers hohe Anforderungen an Spezialisierung, Kompetenz und Erfahrung spiegeln sich auch in der Zertifizierung sowie der jährlichen Rezertifizierung der Abteilung als Endoprothetikzentrum wieder.

Dr. Martin Korthäuer: Viele „Wiederholungstäter“ unter den langjährigen Patienten

Ein Qualitätsbeweis auch die vielen Patienten, die sich dem Team der Orthopädie und Unfallhilfe anvertrauten. Da künstliche Gelenke nach rund 20 Jahren einer Kontrolluntersuchung und mitunter eines Wechsels bedürfen, sind viele von Dr. Korthäuers Patienten „Wiederholungstäter“, die im Laufe der Jahre eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm aufgebaut haben.

Vertrauen und Nachhaltigkeit prägen aber auch die Beziehungen zu Kollegen, die ihn zum Teil mehrere Jahrzehnte lang begleitet haben. „Ich freue mich, dass ich die Abteilung an Dr. Bischof übergeben kann. Wir haben gemeinsam medizinische Fach- und Publikumsveranstaltungen durchgeführt und kennen uns durch unsere Tätigkeit im gleichen Fachgebiet beim gleichen Träger.“

Dr. Frank Bischof übernimmt und baut auch die Fußchirurgie weiter aus

Frank Bischof freut sich darauf, „diese hervorragend geführte Abteilung zu übernehmen.“ Weder Duisburg noch Helios sind ihm fremd: Vor seinem Wechsel nach Uerdingen war er 15 Jahre lang an der Helios St. Johannes Klinik in Hamborn tätig, zuletzt als Chefarzt der Abteilung, bevor er 2014 nach Uerdingen wechselte. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie verfügt über die Zusatzbezeichnungen Chirotherapie und Orthopädische Rheumatologie. Sein klinischer Schwerpunkt ist die endoprothetische Versorgung aller großen Gelenke. Als zertifizierter Fußchirurg möchte der neue Chefarzt diesen Bereich weiter ausbauen.