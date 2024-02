Heldin des Alltags: Mutige Frau verhindert zwei Straftaten

Duisburg Gleich in zwei Fällen hat eine tapfere Duisburgerin (46) einen Kriminellen gestoppt. Einen Raub vereitelte sie in der Straßenbahn-Linie 903.

Eine mutige Duisburgerin hat verhindert, dass eine Seniorin und ein Senior ausgeraubt werden. Die 46-Jährige war am Mittwochnachmittag gleich in zwei Fällen helfend zur Stelle.

Gegen 16.35 Uhr wartete die Frau an der Straßenbahnhaltestelle „Walsum Rathaus“ an der Friedrich-Ebert-Straße, als sie plötzlich beobachtete, wie ein Mann versuchte, einem älteren Herrn, der sich am Automaten einen Fahrschein lösen wollte, die Geldbörse zu stehlen. Doch die Zeugin ging beherzt dazwischen und verhinderte so den Raub.

Versuchter Raub in der Straßenbahn: Duisburgerin greift ein

Dann stieg die Duisburgerin in die Bahn der Linie 903 in Richtung Marxloh ein – ebenso der Tatverdächtige. Die Zeugin behielt dabei den Mann im Blick. Dieser versuchte erneut sein Glück und soll einer älteren Dame, die mit einem Fahrrad unterwegs war, Handtasche und Handy weggerissen haben.

Die Seniorin stieß den Mann weg, das Diebesgut fiel dabei zu Boden. Der Tatverdächtige habe sich die Beute geschnappt – doch erneut war die 46-Jährige zur Stelle: Sie entriss dem Mann die Handtasche.

Diesmal setze er sich zur Wehr, und es kam in der Bahn zur körperlichen Auseinandersetzung, heißt es im Polizeibericht. Die Frau wurde dabei verletzt, ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verdächtige flüchtete aus der Bahn an der Haltestelle Sonnenstraße in Aldenrade.

31-Jähriger stellt sich am Abend auf der Wache in Hamborn

Die alarmierten Einsatzkräfte fahndeten nach dem Verdächtigen, der sich am Abend auf der Wache in Hamborn stellte. Der 31-Jährige musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, informiert die Polizei. Ein Atemalkoholtest und ein Drogentest waren positiv. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der polizeibekannte 31-Jährige am Donnerstag einem Haftrichter des Amtsgerichts Duisburg vorgeführt. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Beamten suchen nach wie vor den Senior und die Seniorin, die beinahe Opfer des Mannes geworden wären. Sie sollen sich unter 0203 2800 bei der Polizei melden.

