Hochzeit Heiraten in Duisburg: So viele Eheschließungen gab es 2023

Duisburg Die Standesämter haben Zahlen zu Eheschließungen im Jahr 2023 veröffentlicht. In Duisburg sind auch Trauungen an ungewöhnlichen Orten möglich.

Von den drei Duisburger Standesämtern wurden im Jahr 2023 insgesamt 1330 Ehen geschlossen. Das hat die Stadt bekannt gegeben. Hiervon waren 50 Eheschließungen mit gleichgeschlechtlichen Ehepartnern (20 mit Ehepartnern, 30 mit Ehepartnerinnen). Im Vergleich zu 2022 haben sich die Zahlen nicht verändert: 1329 und damit eine Ehe weniger haben die drei Duisburger Standesämter geschlossen, davon sind 41 gleichgeschlechtliche Paare den Bund der Ehe eingegangen.

Die meisten Duisburger Ehen werden im historischen Trausaal im Rathaus am Burgplatz geschlossen. Größere Hochzeitsgesellschaften finden laut Auskunft der Stadt dort ausreichend Platz. Das Standesamt Duisburg-Mitte bietet die Möglichkeit, sich auch an einem Samstag trauen zu lassen. Diese Eheschließungen finden an jedem zweiten und vierten Samstag eines Monats statt. Auch das Bezirksrathaus in Mitte verfügt über ein Trauzimmer.

Heiraten in Duisburg: Hochzeit im Zoo, Stadion oder auf dem Schiff

In dem über 100 Jahre alten Hamborner Rathaus, das unter Denkmalschutz steht, befindet sich ebenfalls ein Trauzimmer. Es bietet Platz für eine Hochzeitsgesellschaft von bis zu 25 Personen. Eine Heirat unter einer hölzernen Kassettendecke erleben Paare im Westen der Stadt: Das Bezirksrathaus Rheinhausen hat ebenfalls komplett mit Holz vertäfelte Wände und somit einen rustikalen Charme.

In Duisburg können sich Paare neben der klassischen Trauung im Standesamt aber auch an außergewöhnlichen Orten das Ja-Wort geben. Unter tierischer Beobachtung ist eine Hochzeit im Duisburger Zoo möglich. Die Trauung kann hier etwa im Chinesischen Garten oder im Koalahaus stattfinden. Fußball-Fans zieht es dagegen eher in das Heimstadion des MSV Duisburg: In der Schauinsland-Reisen-Arena sind Trauungen möglich.

Im Zoo Duisburg ist eine Trauung im Chinesischen Garten möglich. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Es besteht zudem die Möglichkeit, auf mehreren Schiffen den Ehehafen sprichwörtlich anzusteuern. Während der Trauzeremonie liegt das gewählte Schiff allerdings noch vor Anker in Duisburg. Doch anschließend ist eine Feier an Bord und eine erste kleine Hochzeitsreise mit der Gesellschaft möglich. Eine Hochzeit ist auch im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt möglich, informiert die Stadt. Weitere Informationen zum Thema „Heiraten in Duisburg“ finden Interessierte auf duisburg.de.

