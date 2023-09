Hochzeitslocations in NRW: Brautpaare können sich im Zoo Duisburg das Ja-Wort vor Elefanten geben.

Hochzeitslocations für Paare Heiraten in NRW: Ja-Wort vor Elefanten im Duisburger Zoo

Duisburg. Eine besondere Hochzeitslocation in NRW ist der Zoo Duisburg. Dort gibt es mehrere Orte für die Trauung. Kosten und Highlights im Überblick.

Im Zoo Duisburg können sich Brautpaare das Ja-Wort geben.

können sich Brautpaare das Ja-Wort geben. Gleich mehrere Orte bieten sich als Hochzeitslocation an.

an. Auf Wunsch gibt es nach der Trauung eine Zooführung für das Brautpaar und die Gäste.

Die Hochzeit ist für viele der schönste Tag im Leben. Auf der Checkliste für diesen unvergesslichen Tag wird auch die Suche nach der perfekten Location für die Trauung stehen. Zu den außergewöhnlichsten Orten für eine Zeremonie zählt in Duisburg der Zoo. Wie sich Brautpaare vor Elefanten oder Tigern im Tierpark am Kaiserberg das Ja-Wort geben können.

„Den Bund der Ehe können Paare im Zoo Duisburg gleich an mehreren Stellen schließen“, erklärt ein Sprecher des Tierparks. Trauungen sind etwa im Tigerturm, im Elefanten- oder Koalahaus möglich. In Frage kommen auch das Entdeckerhaus sowie die Luchshütte. „Jede Location hat ihren ganz besonderen Charme“, erklärt ein Zoo-Sprecher.

So blicken Brautpaare und geladene Gäste während der Trauung aus dem zweigeschossigen Tigerturm auf die naturnah-gestaltete Außenanlage der großen Raubkatzen. Das Entdeckerhaus ist einer alten Scheune nachempfunden und die Luchshütte gleicht einem Beobachtungsposten inmitten des deutschen Waldes.

Hochzeitlocations in Duisburg: Heiraten im Zoo am Kaiserberg

Eine Trauzeremonie ist auch am Wasserpavillon des Chinesischen Gartens möglich. Die 1988 als ein Geschenk der Stadt Wuhan errichtete und mit Bambus und Kirschbäumen bestückte Oase am Kaiserberg wurde jüngst und im nunmehr 40. Jahr der Städtepartnerschaft für rund eine Million Euro umfangreich saniert. Durch die Modernisierung gewinnt der Garten auch wieder für Trauungen an Attraktivität.

Von der Terrasse des Wasserpavillons haben Gäste und das Brautpaar einen Blick auf den im chinesischen Baustil angelegten Garten und die malerische Bogenbrücke. Beliebt ist der Chinesische Garten bei Paaren auch aus einem anderen Grund: „Er eignet sich für alle Brautpaare, die im Zoo heiraten, auch als besondere Kulisse für Fotoaufnahmen“, sagt ein Sprecher des Zoos. Übrigens: Der im Chinesischen Garten beheimatete Kranich gilt als Symbol für immerwährende Treue.

Der Chinesische Garten ist für Paare, die im Zoo Duisburg heiraten, ein beliebter Ort für Erinnerungsfotos. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Wie viel kostet eine Hochzeit im Zoo Duisburg?

Für die Trauung im Zoo Duisburg müssen Paare mit Kosten in Höhe von mindestens 350 Euro rechnen, erklärt der Zoo Duisburg. „Darin enthalten sind der Eintritt für das Brautpaar sowie die Nutzung der außergewöhnlichen Location.“ Diese soll dem Brautpaar und ihren Gästen exklusiv für eine Stunde zur Verfügung stehen. Auch im chinesischen Garten wird der Bereich um den Wasserpavillon exklusiv genutzt, heißt es.

In der Luchshütte können Trauzeremonien im Zoo Duisburg mit Blick auf das Gehege durchgeführt werden. Foto: Steffen Höft

Im Rahmen der Veranstaltung stellt der Zoo Duisburg der Hochzeitsgesellschaft Stehtische wie Stühle nach Bedarf und kleine Dekorationselemente zur Verfügung. Zu den Kosten kommen noch Eintritte für die Gesellschaft hinzu. „Für die Gäste der Feierlichkeit ist der Kauf von Eintrittskarten notwendig. Ab 20 Personen gilt der Gruppentarif“, erklärt ein Sprecher des Zoos.

Heiraten im Zoo Duisburg: Diese Highlights gibt es für das Brautpaar

Neben der Trauzeremonie bietet der Zoo Duisburg den Brautpaaren und Traugästen noch weitere Highlights an: „Zusätzlich zur Trauung kann das Brautpaar für sich und/oder seine Gäste eine Zooführung buchen.“ Bei dieser könne auf Wunsch auch eine Tierart gefüttert werden. Hierzu zählen Elefanten, Kamele, Alpakas, Zebramangusten, Erdmännchen und Nasenbären.

Die Nachfrage sei grundsätzlich groß. „Großer Beliebtheit erfreut sich dabei der Tigerturm – vier der sechs Trauungen haben hier stattgefunden“, so ein Sprecher. „Viele Brautpaare lassen sich bereits für eine Trauung im kommenden Jahr beraten.“

Der Tigerturm ist bei Brautpaaren für eine Trauung im Zoo Duisburg sehr beliebt. Foto: Mathias Appel / Zoo Duisburg

>> HEIRATEN IM ZOO DUISBURG: KONTAKT FÜR PAARE

Interessierte Paare können ihre erste Anfrage an den Zoo Duisburg bevorzugt unter servicebuero@zoo-duisburg.de oder auch telefonisch an 0203 604 44251 stellen.

bevorzugt unter servicebuero@zoo-duisburg.de oder auch telefonisch an 0203 604 44251 stellen. Termine können nach Verfügbarkeit gebucht werden. Brautpaare müssen die Eheschließung auch beim Standesamt anmelden.

können nach Verfügbarkeit gebucht werden. Brautpaare müssen die Eheschließung auch beim Standesamt anmelden. Die Standesbeamtin oder der Standesbeamte führt die Trauung im Zoo durch. Auf Wunsch werden die Locations im Zoo Duisburg aber auch für eine freie Trauung zur Verfügung gestellt.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg