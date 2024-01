Heiraten 2024: Diese 2 Termine sind bei Brautpaaren begehrt

Wer im Jahr 2024 in Duisburg standesamtlich heiraten will, bekommt an zwei Tagen keine Termine mehr.

Duisburg Viele Hochzeitspaare wollen an einem besonders einprägsamen Datum heiraten. Das Jahr 2024 bietet solche Termine. Zwei sind schon ausgebucht.

Der Hochzeitstag ist ein Termin, den man besser nicht verbaseln sollte. Sonst drohen peinliche Situationen: Der Ehepartner oder die -partnerin überrascht mit einem Geschenk zum Hochzeitstag. Und der andere schämt sich in Grund und Boden, weil er den Tag vergessen hat. Dem kann man auf verschiedene Arten vorbeugen. Eine davon: sich an einem Datum trauen lassen, das besondere Aufmerksamkeit erhält und leicht zu merken ist. 2024 gibt es einen solchen Tag im Februar und einen im April.

Beide Termin sind unter Heiratswilligen begehrt: der 2.2.24 und der 24.4.24. Beim Duisburger Standesamt sind die Trautermine an diesen Tagen bereits komplett ausgebucht.

24.4.24: Termine für Eheschließungen auch im Rathaus Duisburg ausgebucht

„Der 24.4.24 war stark nachgefragt, sodass an diesem Tag, einem Mittwoch, auch Eheschließungen im Rathaus Duisburg angeboten werden. Alle acht Termine sind bereits vergeben“, erklärt Jörn Esser vom Presseamt der Stadt.

Anders allerdings fällt die Nachfrage nach Terminen an einem anderen, besonderen Datum aus: Der 29. Februar 2024 ist ja ein Tag, der nur alle vier Jahre in einem Schaltjahr stattfindet. Das Heiratsinteresse am zwischengeschalteten 29.2.24 sei in Duisburg eher mäßig.

Es sind traditionell in erster Linie die „Schnapszahlen“, die besondere Begehrlichkeiten erzeugen. Das betrifft in diesem Jahr eben die Tage 2.2.24 und 24.4.24. Es gebe in Duisburg aber keine so hohe Nachfrage mehr wie bei den Terminen Anfang des Jahrhunderts, als die Heiratswilligen regelrecht Schlange standen, um am 4.4.04 oder am 5.5.05 getraut zu werden, erklärt die Stadt.

Für das Standesamt Mitte, das als Gradmesser sehr gut tauge, sehe es derzeit so aus: „Für den 29.2.24 liegen erst zwei Termin-Vormerkungen vor. Dies entspricht der gewöhnlichen Nachfrage an übrigen Donnerstagen im Februar“, schildert Sprecher Esser. Für den 2.2.24 dagegen, ein Freitag, sind jedoch alle möglichen acht Eheschließungstermine belegt. „Anders als an den anderen Tagen im Februar, bei denen ansonsten nicht einmal die Hälfte der Termine vergeben sind.“

Da für den Dienstag, 20.2.24, hingegen keine gesteigerte Nachfrage vorhanden ist, werden an diesem Tag in Duisburg gar keine Eheschließungen angeboten. Das gilt auch für den 2.4.24. Während der Mittwoch, 24.4.24., völlig ausgebucht ist, sind an den beiden darauffolgenden Tagen, ein Donnerstag und ein Freitag, noch Termine frei.

„Grundsätzlich fanden die meisten Eheschließungen in Duisburg 2023 im Rathaus statt“, erklärt Stadtsprecher Jörn Esser. Das alte Lehrerhaus in Friemersheim sei aber am beliebtesten bei den besonderen Eheschließungen gewesen.

