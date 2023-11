Hausbrand in Duisburg – Feuerwehr rettet elf Menschen

Die Feuerwehr Duisburg hat in der Nacht zu Sonntag einen Brand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelöscht. Auch die Nachbarhäuser mussten zunächst evakuiert werden.

Duisburg. Die Feuerwehr Duisburg hat elf Menschen aus einem brennenden Haus im Dellviertel retten können. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Bei einem Hausbrand hat die Feuerwehr Duisburg mehrere Personen per Drehleiter aus oberen Stockwerken retten können. Das Feuer war in der Nacht zu Sonntag in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Heerstraße im Dellviertel ausgebrochen.

Sechs Trupps der Feuerwehr gingen unter Atemschutz zur Menschenrettung ins Haus, leiteten zugleich die Brandbekämpfung ein. Parallel evakuierte die Polizei zur Sicherheit auch die angrenzenden Häuser, berichten die Einsatzkräfte.

Feuerwehr rettet elf Personen aus dem Gebäude

Elf Personen aus dem Gebäude wurden in einer benachbarten Gaststätte vom Rettungsdienst behandelt. Ein achtjähriges Kind und zwei Erwachsene kamen wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Laut Polizei verweigerte ein weiterer Erwachsener die Mitfahrt.

Während der Löscharbeiten war die Heerstraße komplett gesperrt. Die Brandwohnung ist nach Angaben der Polizei unbewohnbar, alle anderen Nachbarn konnten zurück in ihre Wohnungen, nachdem kräftig durchgelüftet wurde.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

