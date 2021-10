Per Drehleiter wurde erst eine Frau aus dem brennenden Haus an der Dellstraße gerettet. Anschließend wurde mit einem weiteren Leiterwagen der Brand von beiden Seiten bekämpft.

Feuerwehreinsatz Hausbrand in Duisburg: Frau in letzter Minute gerettet

Duisburg. Großeinsatz: Am Dienstagabend ist ein Haus im Duisburger Dellviertel komplett ausgebrannt. Eine Frau konnte in letzter Minute gerettet werden.

Am Dienstagabend, gegen 23.29 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Hausbrand an der Dellstraße 4 gerufen. Als die Wehr eintraf, brannte das Erdgeschoss bereits lichterloh. Die Flammen griffen rasch auf die oberen Etagen des Altbaus über. Eine Frau, die sich in einer Wohnung in der ersten Etage befand, konnte in letzter Minute gerettet werden.

„Das Feuer hatte schon fast die Drehleiter erreicht“, schildert Michael Görtz, Einsatzleiter der Feuerwehr, die dramatische Situation. „Das Treppenhaus war nicht mehr begehbar, im Haus befanden sich Holzdecken“, erklärt Görtz, was den Einsatz für ihn und seine rund 100 Kollegen so schwierig machte. Die Befürchtung, dass sich noch weitere Personen im Gebäude befanden, bewahrheitete sich zum Glück nicht. Nachbarn aus den angrenzenden Häusern wurden evakuiert. Die gerettete Person sei „kaum verletzt“ gewesen.

Nachbarhäuser an der Dellstraße im Duisburger Dellviertel mussten evakuiert werden

Auch eineinhalb Stunden nach dem Einsatzbeginn qualmte es noch aus dem Haus. Um 0.53 Uhr warnte zudem die App „Nina“ vor dem Brandgeruch. Foto: Foto: Fabienne Piepiora / RR

Um den Brand zu löschen und eine Ausdehnung auf Nachbarhäuser zu verhindern, wurden zwei Wagen mit Drehleitern aufgestellt. Doch auch nach eineinhalb Stunden kam schwarzer Qualm aus dem betroffenen Gebäude.

Im Erdgeschoss befand sich das Haushaltswarengeschäft Droll. Zuletzt hatte sich der Besitzer auf Gastronomiebedarf spezialisiert. Die Leuchtreklame und sämtliche Schöpfkellen sowie anderen Gerätschaften, die im Schaufenster ausgestellt waren, sind verbrannt.

Um 0.53 Uhr informierte die Notfall-App über den Brand und die Geruchsbelästigung durch Brandrauch. „Das wird hier noch Stunden dauern. Wir kommen momentan gar nicht ins Haus, weil die Decken eingestürzt sind“, schätzt Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Görtz.

Polizei muss Brandursache noch ermitteln

Der Dellplatz wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei war unter anderem mit einer Hundertschaft vor Ort. Foto: Foto: Fabienne Piepiora / RR

Die Polizei war am Dellplatz und den umliegenden Straßen unter anderem mit einer Hundertschaft vor Ort. „Die Arbeit der Feuerwehr wurde aber nicht behindert. Die Schaulustigen sind nach unserer Aufforderung gegangen“, erklärt der Einsatzleiter der Polizei.

Warum das Feuer ausgebrochen ist, wird nach den Löscharbeiten die Kriminalpolizei ermitteln.

