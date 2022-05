Habeeb Malalla steht neben seinem Sohn Law (12), der auf den Rollstuhl angewiesen ist, und vor dem Aufzug, der in einem Haus im City-Wohnpark in Duisburg-Hochfeld immer mal wieder ausfällt.

Feuerwehreinsatz Haus in Hochfeld: Kinder in Angst – Aufzug bleibt stecken

Duisburg. Law sitzt im Rollstuhl, nutzt mit zwei Geschwistern den Aufzug in einem Haus in Duisburg-Hochfeld, als der Fahrstuhl plötzlich stecken bleibt.

Wenn der Aufzug eines Hauses des City-Wohnparks an der Musfeldstraße in Duisburg-Hochfeld ausfällt, was in der Vergangenheit leider immer mal wieder passiert ist, hat Law (12) ein großes Problem. Sein Vater Habeeb Malalla muss ihn in solchen Fällen von der Wohnung in der vierten Etage entweder die Treppe hinauf- oder heruntertragen. Am frühen Montagabend, 2. Mai, allerdings befindet sich Law mit zwei seiner Geschwistern im Fahrstuhl, als dieser zwischen der ersten und zweiten Etage stecken bleibt.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Ein Alptraum. „Die Kinder hatten große Angst, meine Tochter hat geweint“, erzählt Habeeb Malalla. „Ich habe zweimal versucht, die zuständige Fachfirma telefonisch zu erreichen – ohne Erfolg. Mein Nachbar hat schließlich vorgeschlagen, die Feuerwehr anzurufen, was ich dann auch getan habe.“

Duisburg-Hochfeld: Feuerwehr befreit drei Kinder aus Aufzug

Die zuständige Pressestelle der Stadt Duisburg kann auf Nachfrage der Redaktion den Feuerwehreinsatz bestätigen. Die Meldung über den defekten Aufzug sei an jenem Tag um 17.36 Uhr bei der Leitstelle eingegangen. „Die Feuerwehr konnte die Aufzugtüre innerhalb weniger Minuten öffnen und die Kinder unverletzt befreien“, erklärt Stadtsprecher Falko Firlus. Danach sei der Aufzug erst einmal außer Betrieb gesetzt worden.“ Am nächsten Tag habe er wieder funktioniert, sagt Habeeb Malalla.

Vermieter der Häuser des City-Wohnparks in Hochfeld ist die Gebag. Die Duisburger Wohnungsbaugesellschaft, zu 100 Prozent eine Stadt-Tochter, hatte erst noch vor gut einem Monat Aufzugausfälle in der Vergangenheit auf Nachfrage der Redaktion in dem Haus bestätigen müssen. Die Gebag hatte damals aber erklärt, der Familie Malalla kurzfristig ihren großen Wunsch nach einem Umzug in eine Erdgeschosswohnung im selben Haus erfüllen zu können.

Fahrstuhl erst im April 2021 neu eingebaut

Am 16. Mai sei es endlich soweit, sagt Habeeb Malalla. Dann ist sein Sohn nicht mehr auf den Fahrstuhl angewiesen, der laut Gebag erst im April 2021 neu eingebaut worden ist und seitdem „Startschwierigkeiten“ habe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg