Henrike Aust, Leiterin der Gemeinschafts-Hauptschule Gneisenaustraße in Duisburg-Neudorf, bezweifelt, dass ihre Schüler von einem Nachhilfe-Angebot in den Ferien profitieren würden. Die Mittel des Bundes seien besser in Ganztags-Angebote und den Erhalt ihrer Schulform investiert.