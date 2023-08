Hauptbahnhof in Duisburg wird bald zur Basketball-Arena

So wie hier vor dem Hauptbahnhof in Bremen sollen bald in Duisburg Duelle im Streetbasketball ausgetragen werden.

Duisburg. Vor dem Hauptbahnhof in Duisburg werden bald Duelle im Streetbasketball ausgetragen. Wann es soweit ist und worauf sich Zuschauer freuen können.

Für drei Tage, vom 11. bis zum 13. August verwandelt sich der Duisburger Hauptbahnhof in ein großes Basketballfeld: Zu wummernden Beats aus den Lautsprecherboxen werden im Bahnhof und auf dem Vorplatz Duelle im Streetbasketball ausgetragen. Antreten werden verschiedene Altersgruppen und auch Hobbymannschaften. Der Veranstalter verspricht dabei spektakuläre Würfe auf den Korb.

Am Freitag, 11. August, geht es ab 16 Uhr los. Dann wird ein Business Cup ausgespielt, bei dem Unternehmen ihr Können unter Beweis stellen. Anschließend gibt es einen Open Court, dann können sich alle Interessierten den Ball schnappen und spontan um Punkte spielen. Am Samstag, 12. August, folgen ab 10 Uhr mehrere Duelle von Frauen- und Herrenmannschaften. Auch am Sonntag, 13. August, geht es um 10 Uhr los. Die Gewinner qualifizieren sich für das Finale in Hannover am 3. September.

Streetball-Wettkamp vor dem Duisburger Hauptbahnhof mit Musik und Show-Acts

Bei dem Streetball-Wettkampf stehen pro Mannschaft drei Spieler auf dem Platz und werfen auf einen Korb. Das Streetballturnier will dabei Leistungssport, Breitensport und Inklusion vereinen. Für die Zuschauer gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit Aktionsbühne, musikalischer Begleitung und diversen Show-Acts. Für Abwechslung sorgt ein Dunking-Contest. Die Deutsche Bahn mit ihren bundesweiten Einkaufsbahnhöfen möchte mit den Kultur- und Sportveranstaltungen die Aufenthaltsqualität in den Bahnhöfen steigern.

