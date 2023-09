Hauptbahnhof Duisburg: Polizei-Großaufgebot bei Kurdendemo

Duisburg. 150 Teilnehmer haben am Mittwoch vor Duisburgs Hauptbahnhof demonstriert. Auf Plakaten und mit Sprechchören stellen sie eine klare Forderung.

Am Duisburger Hauptbahnhof hat es am Nachmittag ein großes Polizeiaufgebot gegeben. Grund war eine Demonstration von etwa 150 Teilnehmern, die mit Rufen und Plakaten die Freilassung von PKK-Chef Abdullah Öcalan forderten.

Bei der Demo handelte es sich nach Polizeiangaben um die Abschlusskundgebung einer Demonstration, die am Montag in Dortmund gestartet war und Station in mehreren Ruhrgebietsstädten machte. Am Mittwoch erreichte sie nach Oberhausen auch Duisburg.

Kurden in Duisburg: Demonstration ist Abschlusskundgebung für Freilassung von PKK-Chef Öcalan

Angemeldet für die Demonstration waren rund 150 Teilnehmer. Ein Großaufgebot der Polizei begleitete sie von der Mercatorstraße über den Portsmouthplatz zum Hauptbahnhof, wo die Abschlusskundgebung stattfand.

Abdullah Öcalan ist Führer und Gründungsmitglied der in den USA, der EU und der Türkei als Terrororganisation eingestuften PKK (Arbeiterpartei Kurdistans). Seit 1999 sitzt er auf der Gefängnisinsel Imrali in lebenslanger Haft. Mit einer „Reise für die Freiheit“ durch mehrere Städte NRWs fordern kurdische und internationalistische Jugendverbände seine Freilassung.

Die Demonstration für die Freilassung Öcalans sollte ursprünglich Donnerstag und Freitag noch Düsseldorf und Köln erreichen. Nach Angaben der Duisburger Polizei wurde die Route aber verkürzt und endete am Mittwoch in Duisburg.

