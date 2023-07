Hauptbahnhof Duisburg: Bagger kippt aufs Gleis – die Details

Duisburg. Bei Weichenerneuerungen ist ein Zwei-Wege-Bagger im Bereich des Hauptbahnhofs in Duisburg umgekippt – die Hintergründe und Folgen.

Bei Weichenerneuerungen ist im Bereich des Hauptbahnhofs in Duisburg ein Zwei-Wege-Bagger umgekippt. Der Unfall mit dem Gerät, das sowohl auf der Straße als auch auf Gleisen fahren kann, ereignete sich nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) am Montag, 10. Juli, um kurz nach 9 Uhr vermutlich beim Umschwenken im so genannten Vorbahnhof. Dort werden Züge abgestellt und für ihren nächsten Einsatz vorbereitet.

Der umgekippte Bagger soll noch im Laufe des Dienstags, 11. Juli, mit Hilfe eines Krans wieder aufgerichtet werden. Er blockiert ein Gleis. , sagte ein DB-Sprecher auf Nachfrage der Redaktion. „Auswirkungen auf den Fahrplan hat der Vorfall also nicht. Es gibt lediglich kleinere Behinderungen für Züge, die betankt werden müssen.“

