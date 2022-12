In Hochheide hatte es der Täter auf die Handtasche einer 25-Jährigen abgesehen. (Archivbild)

Fahndung Handtaschenräuber schlägt in Duisburg-Hochheide zu

Duisburg. Ein Räuber hat einer 25-Jährigen in Hochheide die Handtasche entrissen. Die Frau hatte kurz zuvor Geld abgehoben. Die Kripo fahndet.

Ein Unbekannter hat einer 25-Jährigen am Mittwochmorgen in Duisburg-Hochheide die Handtasche geraubt. Kurz zuvor hatte die Frau nach eigenen Angaben in einer Bankfiliale Geld abgehoben.

Gegen 8.30 Uhr stieß der Täter die Frau dann im Kreuzungsbereich Moerser Straße/Rheinpreußenstraße an und entriss ihr die beigefarbene Tasche. Mit seiner Beute flüchtete er in Richtung Südstraße.

Kripo Duisburg fahndet nach Handtaschenräuber

Die Kripo sucht nun nach dem Handtaschenräuber, der etwa 1,80 Meter groß sein soll. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Mundschutz, eine schwarze Jogginghose und ein grünes Kapuzenoberteil.

Hinweise zu dem Mann nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

