Duisburg. Das „Rock Pit“ in Duisburg setzt auf eine kleine Speisekarte und Frische. „Wir füllen eine Marktlücke in der Stadt“, sagen die Betreiber.

Immer höher türmen sich die Zutaten, Rindfleisch, Brötchen, Käse, schon wieder Fleisch: Der „Triple Smackdown Burger“ scheint kein Ende zu nehmen. Wer sich diesem Koloss künftig stellen möchte, kommt um einen Besuch im „BBQ-Restaurant & Bar“ Rock Pit auf der Düsseldorfer Landstraße nicht herum. Die drei Duisburger, die das Gastro-Konzept aus Köln jetzt in ihrer Heimat umsetzen, erzählen warum das Rock Pit mehr als nur ein Burgerladen ist, warum sie eine Marktlücke füllen und wieso bei ihnen auch Vegetarier satt werden.

Alles hausgemacht im neuen Duisburger BBQ-Restaurant

Mehr geht kaum: Der „Triple Smackdown Burger“. Foto: Jonas Schlömer

Kaum im Ladenlokal gleich neben dem Kantpark angekommen grüßt Doro Pesch von der Wand, mit Widmung an das Duisburger Rock Pit. „Diese Rockfotografie ist Teil des Konzepts“, erklärt Max Gielen, „das erste Rock Pit wurde vor fünf Jahren von Musikern und Gastronomen im Köln gegründet.“ Zusammen mit Sydney Addo und André Staciwa setzt Gielen das Franchise-Konzept jetzt in Duisburg um, als erste Filiale des Ur-Rock Pits überhaupt.

„Natürlich kann man sich auch einfach an die Bar setzen und Cocktails oder Craft Beer trinken“, versichert das Trio, die zwei Kegelbahnen aus der Kneipenvergangenheit der Räume bleiben auch in Betrieb. Doch trotz großer Getränkeauswahl, die Hauptattraktion im BBQ-Restaurant bleibt das Essen. „BBQ“ ist dabei der springende Punkt: „Wir sind nicht bloß ein Burgerladen.“

„Wango Tango“, „Rock Bites“ und das rosa Hähnchen

„Wir füllen in Duisburg eine Marktlücke“, sagt Gielen, ein authentisches amerikanisches Barbecue gäbe es in Duisburg nicht. „Und wenn wir, so Corona uns lässt, im Januar eröffnen, sind wir im Dellviertel gut aufgehoben“, ergänzt Addo, „hier gibt es normalerweise ja ein richtiges Nachtleben.“ Dazu wollen die drei auch selbst ein wenig beitragen: Auf einer kleinen Bühne soll es Livemusik geben.

Dass sich das Rock Pit geschmacklich nicht hinter seinem außergewöhnlichen Rockambiente verstecken muss, beweist Koch Jan Baumann, der über und über mit Tellern beladen aus der Küche wankt. Guacamole, BBQ-Soße, Bluecheese-Dip und die scharfe Mango-Soße „Wango Tango“ sind alle hausgemacht – wie eigentlich alles im Rock Pit, sogar die Burgerbrötchen werden nach Rock Pit-Rezept gebacken, die Chicken-Wings selbst mariniert. „Wir halten die Speisekarte bewusst klein“, erklärt Jan Baumann, „damit wir alles frisch und selbst machen können.“

Die Haus-Appetizer „Rock Bites“ bestechen mit karamellisierten Zwiebeln, Hühnchenbrust und Mozzarella, und auch ein deutscher Imbissklassiker hat sich auf die Karte geschlichen: Das halbe Hähnchen. Trotzdem hat das Rock Pit-Hühnchen nicht mehr viel mit dem Flattermann von um die Ecke zu tun, Jan Baumann: „Wir haben eine spezielle Würzmischung, das Hühnchen wird 24 Stunden mariniert. Dadurch ergibt sich eine rosane Fleischfärbung.

Das Rock Pit an der Düsseldorfer Straße bietet aktuell einen Lieferservice an. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Alle Burger gibt es auch Vegetarier

Echte Hingucker auf dem Teller sind natürlich Burger und Spareribs, letztere „fallen bei uns vom Knochen“, verspricht Baumann und führt das Ergebnis des besonderen Garverfahrens gleich vor. Mit BBQ-Soße und ein wenig Honig schmecken die Rippchen deftig und doch filigran, genauso wie die Burger übrigens: Auf denen ist zwar viel drauf, Geschmacksmatsch gibt es im Mund aber trotzdem nicht. Bei so viel Fleisch kommen aber auch Vegetarier auf ihre Kosten, alle Burger gibt es mit Patties aus Erbsenproteinen – bloß der Bacon mit Hausgewürzmischung bleibt da natürlich auf der Strecke.

So viel mehr gäbe es noch zu erzählen, über „Philly Cheesesteaks“, über den Eingangs erwähnten Riesen-Burger und über das Liefergeschäft, mit dem die drei Duisburger die Zeit bis zur Eröffnung überbrücken, „seit wir Lieferando haben, sehr erfolgreich“, ergänzt Max Gielen. Doch so wie der „Triple Smackdown Burger“ das Kiefergelenk sprengt, so würden all diese kleinen Details den Rahmen dieses Textes sprengen. Voraussichtlich im Januar können sich BBQ-Fans an der Düsseldorfer Straße selbst ein Bild machen – oder sich Rock Pit-Spezialitäten liefern lassen, sollte der Heißhunger nicht mehr bis Januar warten können.

