Hamborn: 50 Tempo-Sünder binnen drei Stunden geblitzt

Die Polizei Duisburg meldet nach einer Kontrolle in Hamborn zahlreiche Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der Duisburger Straße (L1).

Duisburg. Die Hamborner Wache meldet 50 Tempo-Verstöße auf der Duisburger Straße – binnen drei Stunden. Fahrer wurden auch aus anderen Gründen angezeigt.

Einsatzkräfte der Wache in Duisburg-Hamborn haben in der Nacht zu Mittwoch die Geschwindigkeit von Autofahrern auf der Duisburger Straße (L1) kontrolliert. Die Polizei berichtet am Tag danach von gleich 50 Temposündern.

Dabei dauerte der Einsatz nur drei Stunden: Die 50 Fahrerinnen und Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit wurden allesamt zwischen 22 Uhr und 1 Uhr aus dem Verkehr gezogen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Trauriger Spitzenreiter“ war laut Pressestelle des Präsidiums ein BMW-Fahrer: „Er hatte bei erlaubtem Tempo 30 insgesamt 86 km/h auf dem Tacho. Er bekam eine Anzeige und muss jetzt mit zwei Monaten Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einer Geldstrafe rechnen.“

Zahlreiche Fahrer wurden außerdem mit Handy am Ohr oder kaputten Scheinwerfern erwischt – auch diese Verstöße wurden mit Anzeigen beziehungsweise Verwarngeldern geahndet.

[Blaulicht-Berichte aus Duisburg: zur Spezialseite mit Artikeln über Einsätze von Polizei und Feuerwehr und Gerichtsprozesse]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg