Duisburg-Duissern. Bekommen die Menschen in Duisburg-Duissern die Haltestelle Moltkestraße zurück? Die CDU macht nun vor allem älteren Menschen Hoffnung.

Die CDU macht Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Haltestelle Moltkestraße in den seit Oktober 2019 gültigen neuen Nahverkehrsplan . Der Wegfall vor rund einem Jahr hatte viele Menschen in Duissern verärgert . Obwohl das Wartehäuschen an der Königsberger Allee noch steht, wird es nicht mehr wie früher von der Buslinie 944 angefahren. Insbesondere ältere und gehbehinderte Anwohner berichten seitdem immer wieder, wie schwierig es sei, in die Innenstadt zu kommen.

Bürgereingaben des Bürgervereins samt Unterschriftenlisten an die Verwaltung und auch ein gemeinsamer Antrag von SPD und CDU in der Bezirksvertretung Mitte für den Erhalt der Haltestelle waren in der Vergangenheit ohne Erfolg geblieben. Zuletzt hatte sich Gisela Schiffers, Vorsitzende des VdK-Ortsverbands, enttäuscht von der Politik gezeigt, zumal das Thema erst noch vor einigen Wochen auf der Tagesordnung im Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Verkehr stand. „Da hat sich bis auf Grüne niemand zu Wort gemeldet“, so Schiffers.

Nach Wegfall der Haltestelle Moltkestraße in Duisburg: CDU macht Hoffnung

Nun teilt der CDU-Ratsherr Dennis Schleß mit, dass er sich aufgrund einer Bürgeranfrage, „bei der es allerdings um das Aufheben des Parkverbotes im besagten ehemaligen Haltestellenbereich ging“, mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft in Verbindung gesetzt habe. „Mir wurde erstaunlicherweise mitgeteilt, dass derzeit eine Wiederaufnahme der Haltestelle Moltkestraße in den Nahverkehrsplan geprüft werde und das Parkverbot deshalb vorerst bestehen bleibe“, so der Duisserner Ratsherr.