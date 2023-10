Halloween in Duisburg: Diese Highlights sind 2023 neu

Duisburg. An Halloween gibt es in Duisburg viele Events und Partys. Darunter auch neue Highlights. Die große Übersicht mit Ticketinfos und Preisen.

Halloween ist bekannt für furchteinflößende Verkleidungen, düstere Deko und vor allem viele Motto-Partys. Auch in Duisburg gibt es in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November wieder einige Halloween-Partys und Aktivitäten. Wie haben eine Auswahl zusammengestellt.

Neuer Club „viersieben“ mit Halloween-Party

Den Anfang macht eine Halloween-Party im noch relativ jungen Duisburger Club „viersieben“. Im April 2023 öffnete der Club in der Innenstadt seine Türen. Dort legt am 31. Oktober DJ Nik Flame auf. Gespielt werden bekannte Hits, aber auch Party-Klassiker. Dazu kommen Specials, die der Club im Vorfeld der Party noch bekanntgeben will.

Beginn: Ab 22 Uhr

Preis: Fünf Euro (Voranmeldung mit Namen über Instagram), 10 Euro Abendkasse.

Adresse: Steinsche Gasse 48, 47051 Duisburg

„Größte Halloween-Party im Ruhrgebiet“ in der Villa Rheinperle

Eine feste Halloween-Größe in Duisburg ist die Party in der Villa Rheinperle. Wie schon in den vergangenen Jahren putzt sich die Eventlocation in Friemersheim für die Grusel-Nacht heraus und bietet wieder viel Musik. Besonders sind auch die jährlich wechselnden Halloween-Dekorationen. Die laut eigener Angabe „größte Halloween-Party des Ruhrgebiets“ wartet wieder mit drei Tanzflächen auf.

Beginn: Ab 18 Uhr, Schluss ist um 3 Uhr

Preis: Tickets sind ab 24,90 Euro und nur online erhältlich, Abendkasse gibt es keine

Adresse: Villenstraße 2, 47229 Duisburg

An Halloween gibt es in Duisburg mehr als genug Veranstaltungen für alle Feierwütigen. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Eventlocation Pulp wird zum Gruselschloss

Wo könnte so ein richtiges Gruselgefühl besser aufkommen, als in einem Schloss bei Nacht. Genau das bietet das Event-Schloss Pulp in Duisburg-Hochfeld. Hier wartet ebenfalls eine Halloween-Party mit unterschiedlicher Musik in drei Bereichen. In der Grotte dröhnen Pop-Charts aus den Boxen, in der Mitte werden Party-Klassiker geboten und im Rittersaal gibt es Rock-Alternative. Dazu kommt das Halloween-Buffet ab 21 Uhr. Außerdem werden die drei besten Kostüme prämiert.

Beginn: Ab 22 Uhr

Preis: sechs Euro, Mindestverzehr sind vier Euro

Adresse: Wanheimer Str. 231a, 47053 Duisburg

Discothek Motorrad Jansen bietet aufwändige Dekoration

Wenn es um eine Halloween-Party geht, ist auch die Diskothek von Motorrad Jansen in Rheinhausen definitiv mit dabei. Aufwendige Dekoration sollen die Location schön schaurig machen. Gewünscht sind auch viele ausgefallene Kostüme, sie sind aber keine Pflicht. DJ Guido sorgt vor Ort für die passenden Beats.

Beginn: 22.30 Uhr, Schluss ist um fünf Uhr

Preis: zehn Euro, kein Mindestverzehr. Karten gibt es nur an der Abendkasse

Adresse: Schauenstraße 31, 47228 Duisburg

Ü40-Party an Halloween in der Tanzbar Steinhof

Im Huckinger Steinhof gehört die Ü40-Halloween-Party fest im Kalender dazu. Auch 2023 gehts dort wieder rund. Gespielt wird dabei vor allem Musik aus den 80er-Jahren.

Beginn: Ab 19 Uhr

Preis: 15 Euro. Es gibt nur Stehplätze. Tickets sind Online erhältlich

Adresse: Düsseldorfer Landstr. 347, 47259 Duisburg

Landschaftspark Duisburg-Nord: Beim Halloween-Run geht es bis zu zehn Kilometer weit, zum Teil auch in Kostümen. Hier beim Lauf 2022. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Duisburg: Noch mehr Halloween-Spaß warten im Zoo und im Landschaftspark

Laufen im Landschaftspark Duisburg-Nord

Wer nicht zu einer klassischen Party möchte oder vorher aktiv sein will, findet in Duisburg auch aber noch anderes Programm. Unter anderem den Halloween-Run im Landschaftspark Nord. Auf einer Strecke von fünf oder zehn Kilometern gibt es Live-Musik und gruselige Überraschungen für die Läuferinnen und Läufer. Für das richtige Ambiente sorgt die Deko rund um die Laufstrecke. Wer sich verkleiden will, kann das gerne tun. Außerdem wartet ein Kostümwettbewerb, bei dem es Preise gibt.

Beginn: Um 17.30 Uhr geht es mit dem Kids-Run los, um 19.15 Uhr startet der letzte Lauf über 10 Kilometer.

Preis: Je nach Lauf ab 12,90 Euro, Anmeldung läuft online

Adresse: Emscherstraße 71, 47137 Duisburg

Lesen Sie auch:Zoo Duisburg: Alle Infos für den Familienausflug

Tierisches Halloween-Fest im Zoo Duisburg

Außerdem gibt es für Familien wieder ein Halloween-Fest im Duisburger Zoo. Mit Einbruch der Dunkelheit sorgen Nebelschwaden, beleuchtete Tiergehege und gruselige Deko für Gruselflair. Dazu gibt es mehrere Programmpunkte im gesamten Zoos, wie Tierfütterungen, Bastelstationen für Kinder oder auch eine Flugshow mit Eulen. Kinder können sich im Eingangsbereich schminken lassen. Damit keiner hungrig bleibt, ist die Zoo-Gastronomie im Zoo während des Festes geöffnet.

Beginn: 17 Uhr, Ende ist um 21.30 Uhr. Wegen des Halloween-Festes endet der reguläre Zoobetrieb am 31. Oktober schon um 16.30 Uhr.

Preis: 17,50 Euro für Erwachsene, zehn Euro für Kinder ab drei Jahren. Tickets gibt es nur im Vorverkauf und können nur online erworben werden

Adresse: Mülheimer Str. 273, 47058 Duisburg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg