Duisburg. Der Hafen Duisburg und Erich Staake trennen sich vorzeitig – obwohl Gutachter kein „rechtlich relevantes Fehlverhalten“ feststellen konnten.

Der Duisburger Hafen und Erich Staake trennen sich vorzeitig: Duisport und der langjährige Vorstandschef lösen ihr Arbeitsverhältnis bereits zum 31. Juli auf. Das hat der Aufsichtsrat am Freitagnachmittag mitgeteilt. Zuvor hatte das Kontrollgremium über die finalen Ergebnisse einer zweiten „Sonderprüfung“ beraten: Juristen hatten wochenlang anonyme Vorwürfen gegen Hafenchef Staake untersucht, wonach sich der Manager als Chef des öffentlichen Unternehmens unrechtmäßig private Vorteile verschafft haben soll (wir berichteten).

„Die beauftragen Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte haben auf Grundlage dieser Vorwürfe kein rechtlich relevantes Fehlverhalten feststellen können“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Hendrik Schulte nun in einer schriftlichen Stellungnahme. Dennoch habe der 67-Jährige, der seit der Impfaffäre im Frühjahr unter Druck steht, „angeboten, das Amt des Vorstandsvorsitzenden frühzeitig zum 31. Juli 2021 zu übergeben“, so Schulte: „Der Aufsichtsrat hat dem in seiner heutigen Sitzung einstimmig entsprochen.“

Die Verträge zwischen dem 67-Jährigen und dem Unternehmen, das zu zwei Dritteln dem Land und zu einem Drittel der Stadt Duisburg gehört, wären andernfalls Ende November mit Staakes Renteneintritt ausgelaufen.

Weiter heißt es in der Erklärung:

Dr. Hendrik Schulte: „Herr Staake hat über 20 Jahre volles Engagement für den Duisburger Hafen gezeigt. Er hat die Duisburger Hafen AG zu einem prosperierenden Unternehmen weiterentwickelt.“ Der Anteil am Containergeschäft stieg in Staakes Amtszeit von sechs auf 60 Prozent. Tausende Arbeitsplätze wurden am Duisburger Hafen geschaffen. Auch im Jahr der Corona-Pandemie lag der Umsatz mit 264 Millionen Euro annähernd auf Vorjahresniveau. Der Bilanzgewinn erhöhte sich auf 13,5 Millionen Euro (2019: 11,5 Millionen Euro).

Schulte weiter: „Wir danken Herrn Staake für seine Tätigkeit am Duisburger Hafen und wünschen ihm auf seinem weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute.“

Erich Staake erklärte zu seinem altersbedingten Ausscheiden, ihm sei der Abschied vom Hafen leichter gefallen, da nun die Nachfolge geregelt sei und er die Geschäfte sofort in erfahrene Hände übergeben könne. Erfreulicherweise sei der Hafen auch aktuell in bester Verfassung.“

Bereits in der vergangenen, außerordentlichen Aufsichtsratssitzung hatte der Aufsichtsrat einstimmig Markus Bangen zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Außerdem kam Dr. Carsten Hinne als neues Vorstandsmitglied von der Deutschen Bahn. Weiterhin gehört dem Vorstand Prof. Thomas Schlipköther an.

Die eigentliche Impfdrängelei des Duisburger Hafenchefs liefere keine rechtliche Grundlage für die Entlassung des Vorstandsvorsitzenden. Dieses Ergebnis eines ersten Gutachtens hatte der Aufsichtsrat bereits am 20. Mai mitgeteilt. Staake selbst war wegen der Impfdrängelei mit Baulöwe Walter Hellmich mehrfach angezeigt worden. Die Staatsanwälte prüfen weiterhin, ob Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegen – nach Angaben einer Sprecherin inzwischen auch mit Blick auf die in der Sonderprüfungen untersuchten Vorwürfe. Staake hatte bereits vor seiner Befragung im Aufsichtsrat am 12. April Anzeige gegen Unbekannt erstattet, nachdem ein anonymer Informant Details zu den vorzeitigen Covid-Impfungen und zum Privatleben des Hafenchefs verbreitet hatte.

