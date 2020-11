Die Firma „Haeger & Schmidt Logistics GmBH“ (HSL), die vor kurzem ihren 100. Geburtstag im Duisburger Hafen feierte, investiert in den Standort. Für zwölf Millionen Euro entsteht im Nordhafen eine neue Lagerhalle. Auf dem zusätzlich gepachteten Teil des Terminals wird zudem ein neues Büro- und Sozialgebäude entstehen. Die Neubauten sollen im kommenden Jahr bezugsfertig sein.

Spatenstich unter Corona-Bedingungen im Duisburger Hafen

Spatenstich unter Corona-Bedingungen: Björn Becker, General Manager der HSL-Division „Port Logistics“, die HSL-Geschäftsführer Per Nyström und Heiko Brückner sowie Markus Bangen, Vorstand der Duisburger Hafen AG und Matthias Palapys, Geschäftsführer Duisport consult GmbH (v.li.) freuen sich auf die Zusammenarbeit. Foto: Foto: Krischerfotografie/ / Haeger & Schmidt Logistics

„Leider lässt die Corona-Pandemie eine Feier zum Spatenstich nicht zu, aber wir beginnen trotz allem mit den Bauarbeiten“, erklärt HSL-Geschäftsführer Per Nyström und betont: „Mit dem Ausbau der Stahlinsel zum multifunktionalen Hub sorgen wir für Wachstum und sichern unsere komplexe, hoch qualifizierte Dienstleistung ab.“ Durch eine Erweiterung des Geländes um 7.200 Quadratmeter, die etwa für einen neuen Lkw-Hof genutzt wird, bemisst sich die Gesamtfläche der Stahlinsel auf 58.000 Quadratmeter. Ein Teil der offenen Lager- und Umschlagsflächen wird nun für den Bau einer neuen, 9.000 qm großen beheizbaren Halle, genutzt.

„Die heutige Stahlproduktion ist Hightech“, betont Nyström. Entsprechend vorsichtig sind die Mitarbeiter beim Verladen. Die neue Halle bietet mehr Schutz als das Freilager. Die „Hakenhöhe“ beträgt neun Meter, ein neuer 40-Tonnen-Kran wird seinen Dienst tun. Das neue Gebäude bekommt zwei Halbzuggleise, die mit Lkw befahrbar sind. Zudem gibt es eine wettergeschützte Anbindung an die jetzige Bestandshalle. Umgeschlagen wird trimodal, also per Schiff, Lkw und Bahn.

Gebäude wird von Duisport realisiert

Die Lagerkapazität in der neuen Halle beträgt dann 60.000 Tonnen. Das Gebäude bekommt eine Fußbodenheizung. An der Halle entsteht zudem ein Lkw-Tiefhof, um ein schnelles Be- und Entladen von Stückgutcontainern zu ermöglichen. Am neuen Verwaltungsgebäude soll es einen Selbstabfertigungsschalter für Lkw geben. Zusätzlich werden Sozialräume für die gewerblichen Mitarbeiter, Warteräume für Lkw-Fahrer und Büros für zwölf weitere Mitarbeiter geschaffen. Das gesamte Terminal ist, nach Fertigstellung, an die noch im Umbau befindliche Vohwinkelstraße angebunden.

„Die sich ändernden Kundenanforderungen und der Ausbau unserer jetzigen Lagerkapazitäten waren ausschlaggebend für diese weitere Investition am Standort Duisburg. Ein zusätzlicher Aspekt für uns ist, dass wir mit dem Neubau in der Region rund um Duisburg trimodale Lösungen anbieten können“, so Heiko Brückner, Sprecher der HSL-Geschäftsführer. Mit der Planung und Baudurchführung ist Duisport beauftragt – die Fertigstellung ist für 2021 geplant. Brückner betont: „Das ist eine der größten Investitionen seit Bestehen von Haeger & Schmidt.“

>>Gründer kamen aus Antwerpen nach Duisburg