Haack: Austausch zwischen Start-ups und etablierten Firmen

Wirtschaftsdezernent Andree Haack ist optimistisch, was die zügige Besiedlung des Areals angeht. Außer der Universität gebe es „andere Player, die großes Interesse an dieser Fläche haben“, so Haack im Gespräch mit dieser Zeitung. Ziel müsse es sein, eine Plattform zu schaffen zwischen jungen Unternehmen und etablierten Firmen und Konzernen der Region.

Der Duisburger Hafen, der im „Startport“ Gründer mit logistik-nahen Geschäftsideen im Innenhafen zusammenführt, sei dafür ein „mustergültiges“ Beispiel. In Wedau-Nord, so Andree Haack, könnten Ausgründungen aus der Universität mit Forschung und Entwicklung aus etablierten Unternehmen gegenseitig voneinander profitieren.