Gruppe Jugendlicher bespuckt und bedroht DVG-Mitarbeiter

An der Haltestelle Steinsche Gasse in Duisburg griffen die Jugendlichen die DVG-Mitarbeiter

Duisburg. Eine Gruppe Jugendlicher hat in Duisburg zwei Sicherheitsmitarbeiter der DVG angegriffen. Die Teenager warfen auch mit einer Baustellenbake.

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Donnerstagmittag an der Haltestelle Steinsche Gasse in der Duisburger Innenstadt zwei Sicherheitsmitarbeiter der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) angegriffen.

Laut Polizei bedrohten und bespuckten die Jugendlichen die 41 und 45 Jahre alten Männer gegen 13.20 Uhr – und bedrohten sie sogar mit einem Messer.

Nach Schilderungen der DVG-Mitarbeiter soll aus der Gruppe der acht bis zehn Teenager heraus auch eine Baustellenbake in ihre Richtung geflogen sein.

Duisburger Polizei stellt drei junge Tatverdächtige

Die Männer riefen die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten drei junge Tatverdächtige (13 bis 15 Jahre) dann an der Haltestelle König-Heinrich-Platz. Sie nahmen die beiden Jungen und das Mädchen mit zur Wache und informierten die Eltern.

Alle drei müssen sich jetzt mit Anzeigen wegen Landfriedensbruch auseinandersetzen. Da bei dem 15-Jährigen das Messer gefunden wurde, erwartet ihn auch ein Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Zur Identität der anderen Mitglieder der Gruppe ermittelt die Kripo weiter.

