Die Polizei Duisburg ermittelt nach einem Angriff in Hochheide.

Tätersuche Gruppe greift Mann (40) in Duisburg mit Baseballschläger an

Duisburg. Mit einem Baseballschläger und einer Bierflasche bewaffnet haben fünf Männer in Duisburg-Hochheide einen 40-Jährigen angegriffen und verletzt.

Die Polizei Duisburg fahndet nach einem brutalen Angriff in Hochheide nach den Tätern.

Nach bisherigen Erkenntnissen griffen dort am Freitagabend fünf Unbekannte einen 40-Jährigen auf einer Bank an der Kirchstraße an.

Der Mann saß offenbar in der Nähe des Kiosks auf dem Marktplatz, als ihn die Schläger unvermittelt attackierten und mit einem Baseballschläger und einer Bierflasche verletzten.

Angriff in Duisburg-Hochheide: Polizei Duisburg sucht Zeugen

Retter brachten den 40-Jährigen ins Krankenhaus. Das Motiv für die Attacke ist noch unklar. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 35 suchen bei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, und nehmen Hinweise unter 0203 280 0 entgegen.

