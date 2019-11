Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grundschulverband: Bedarf an OGS-Plätzen bei 70 Prozent

Seit 2003 gibt es an Grundschulen in NRW die „Offene Ganztagsschule“ (OGS). Die Teilnahme ist freiwillig, die Betreuung schließt sich an den Halbtagsunterricht an. Zum Angebot zählen meist ein Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und mancherorts auch Arbeitsgemeinschaften, also Freizeitangebote. Ab 2025 soll nach dem Willen des Bundes ein Rechtsanspruch auf die Teilnahme gelten.

Mehr als 90 Prozent der Grundschulen in NRW sind inzwischen Offene Ganztagsschulen. Im Schuljahr 2017/18 nahmen das Angebot 300 000 Grundschüler in Anspruch und damit 46 Prozent. Der Bedarf liegt nach Angaben des Grundschulverbands NRW aber bei 70 Prozent. Dabei variiert die Nachfrage sehr stark: In ländlichen Regionen liegt sie eher bei 20 bis 30 Prozent, in manchen Vierteln größerer Städte jedoch bei 100 Prozent. Kritik gibt es von Eltern-, Lehrer- und Schulverbände dafür, dass es keine verbindlichen Qualitätsstandards für die OGS gelten.