Grundschulen: Über 5000 I-Dötzchen starten in Duisburg

Mit großen Schultüten feiern Noah und Elijah ihre Einschulung an der Katholischen Barbaraschule am Dienstag in Duisburg-Neumühl.

Duisburg. Einschulungsfeiern für über 5000 Kinder in Duisburg: Die meisten gehen auf eine Grundschule ihrer Wahl, bei knapp fünf Prozent klappte das nicht.

5187 Erstklässler feiern in Duisburg den ersten Schultag ihres Lebens. An der Katholischen Barbara-Grundschule in Duisburg-Neumühl wurden fast 60 Kinder aufgenommen und am Dienstag von Schulleiter Martin Gerste feierlich begrüßt. Sie gehen künftig in die Waschbär- und die Delfinklasse.

Insgesamt 5360 Kinder sind ins schulpflichtige Alter gekommen, knapp 200 mehr als im Vorjahr, aber knapp zwei Prozent sind entweder an einer Förderschule angenommen worden oder umgezogen. Die meisten Kinder – rund 95 Prozent – sind nach Angaben der Stadt an der Schule ihrer Wahl aufgenommen worden. Bei 257 Kindern habe das nicht geklappt, sie wurden wohnortnah an einer anderen Grundschule eingeschult.

