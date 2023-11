Liebe Grundschuleltern – wir wollen reden: Was läuft schief und was gut in Duisburg? Jetzt für unsere Familienkonferenz bewerben!

Familienkonferenz Grundschulen Duisburg: Was läuft schief? Sagen Sie es uns!

Duisburg. Was bewegt Grundschuleltern in Duisburg? Sagen Sie es auf unserer Familienkonferenz. So können Sie dabei sein und ein Gratis-Jahresabo sichern.

Zu große Klassen, Lehrermangel – Eltern von Grundschulkindern: Wir wollen reden! Sagen Sie uns, was schlecht läuft, was Sie sich wünschen und stellen Sie Forderungen! Was braucht eine Schule, um an einem Standort wie Duisburg zu funktionieren? Wie sollte der Offene Ganztag organisiert sein? Was machen Eltern, die einen OGS-Platz brauchen, aber keinen bekommen. Wie sieht eine passgenaue Nachmittagsbetreuung aus?

Die Redaktion lädt für Montag, 27. November, ab 19 Uhr zur zweiten Familienkonferenz in der Beethoven-Grundschule in Rheinhausen ein. Das haben wir vor und so können Sie dabei sein:

Grundschulen in Duisburg: Was läuft schief und was gut?

Wir wollen auch erfahren, was schon gut läuft. Wenn es Duisburg zum Beispiel gelingt, mehr Einwandererkinder in die Klassen zu integrieren: Was bedeutet dies für die Schule, für die Lehrer, die anderen Schulkinder und die Eltern?

Heike Schoch, Leiterin der Beethoven-Grundschule in Duisburg-Rheinhausen, nimmt als Gastgeberin ebenfalls an unserer Familienkonferenz teil. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Damit die Ideen, Anregungen, Kritik oder das Lob nicht nur bei uns auf offene Ohren stoßen, haben Sie bei der Familienkonferenz die Gelegenheit, mit Frauen und Männern „vom Fach“ zu diskutieren. Zugesagt hat einmal Heike Schoch, Leiterin der Beethoven-Grundschule als Gastgeberin, die uns freundlicherweise die Räume für die Familienkonferenz zur Verfügung stellt.

Mit Experten diskutieren

Darüber hinaus wollen Ralph Kalveram, der Leiter des Amts für schulische Bildung in Duisburg, die dortige Abteilungsleiterin Irma Lababidi und Schulplaner Dr. Tobias Terpoorten kommen.

Ralph Kalveram, Leiter des Amtes für schulische Bildung in Duisburg, gehört zu den Experten, mit den Grundschuleltern auf der Familienkonferenz diskutieren können. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Zusagen gibt es zudem von Christoph Gehrt-Butry, stellvertretender Geschäftsführer des Stadtsportbunds als einem der Träger des Offenen Ganztags (OGS) an Duisburger Grundschulen, und Rüdiger Wüllner, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Duisburg. Er ist auch Personalrat und selbst Grundschullehrer. Jens-Uwe Hoffmann, Leiter der Fährmann-Grundschule in Beeck und Schulformsprecher der 75 Duisburger Grundschulen, hat sein Kommen ebenfalls angekündigt.

Jetzt für unsere Familienkonferenz bewerben!

Und jetzt sind Sie dran: Wer Töchter oder Söhne im Grundschulalter hat, ist herzlich dazu aufgerufen, sich zu bewerben – völlig unabhängig vom Familienmodell. Ausdrücklich wollen wir auch Patchwork- und Regenbogen-Familien oder Alleinerziehende ermuntern, ihren Hut in den Ring zu werfen. Wir vergeben insgesamt sieben Plätze.

Schicken Sie ihre Bewerbung bitte per Mail an redaktion.duisburg@waz.de. Neben Namen und Adresse schreiben Sie uns bitte kurz, welche Grundschule in Duisburg ihr Nachwuchs aktuell besucht und warum Sie an der Familienkonferenz teilnehmen möchten. Sie können gerne auch schon Fragen und Kritikpunkte angeben. Unbedingt teilen Sie uns bitte eine Telefon-/Handynummer mit, unter der Sie tagsüber gut zu erreichen sind.

Einsendeschluss ist Montag, 20. November. Wir werden danach die Bewerbungen schnell sichten und die ausgewählten Teilnehmer kurzfristig telefonisch benachrichtigen. Sie bekommen nach der Teilnahme an der Familienkonferenz zudem als Dankeschön jeweils ein kostenloses Online-Jahresabo. Damit können Sie zwölf Monate lang online nicht nur unsere lokalen, sondern auch überregionale Artikel umsonst lesen. Mitmachen lohnt sich also in jeder Hinsicht!

>> JUNGE FAMILIEN IN DUISBURG STÄRKER IN DEN MITTELPUNKT STELLEN

Wir möchten junge Familien in Duisburg und ihre Bedürfnisse noch stärker als bisher in den Blickpunkt unserer Berichterstattung nehmen. Wie sind die Lebensbedingungen, was läuft gut, was schlecht in dieser Stadt?

Wir haben deshalb bereits im vergangenen Februar eine erste Familienkonferenz mit Blick auf die Kindertagesstätten in Duisburg veranstaltet – mit Eltern und Experten in der Kita am Rheinpark in Hochfeld.

Nun folgt die zweite Konferenz, bei der wir die Grundschulen in Duisburg in den Mittelpunkt stellen. Schauplatz ist am Montag, 27. November, ab 19 Uhr die Beethovenschule, Beethovenstraße 16, in Rheinhausen.

