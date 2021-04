Grüner Landesparteitag sichert Kandidaten aus Duisburg ab

Duisburg. Die Delegierten haben auf dem Landesparteitag der Grünen die Duisburger Felix Banaszak und Lamya Kaddor mit großer Zustimmung gewählt.

Die Duisburger Grünen-Politiker Felix Banaszak und Lamya Kaddor sind zum Auftakt des Landesparteitags der Grünen auf sichere Listenplätzen für die Bundestagswahl gewählt worden. Die Delegierten wählten ihren Landesvorsitzenden Felix Banaczak mit knapp 78 Prozent der Stimmen auf den sechsten Platz der Landesliste, Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor wurde sogar mit über 80 Prozent gewählt und kann zum ersten Mal ein Abgeordnetenmandat erringen. Sie bedankte sich „fürs Wahnsinns-Vertrauen“.

Der 31-jährige Banaszak aus Meiderich, seit drei Jahren Landeschef der Grünen, und Lamya Kaddor (42) treten im September gegen die SPD-Kandidaten Mahmut Özdemir und Bärbel Bas an, die zuletzt direkt in den Bundestag gewählt wurden. Angesichts der starken Umfragewerte für die Grünen in NRW könnten mehr als 50 von ihnen in den Bundestag einziehen, die Plätze sechs und zwölf gelten als sicher. Insgesamt 80 Plätze werden vergeben