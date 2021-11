Grüne und JuDu fordern Rechtssicherheit bei Dezernentenwahl

Duisburg. Das Oberverwaltungsgericht hat die Wahl des Duisburger Umweltdezernenten gekippt. So stellen sich Grüne und Junges Duisburg nun den Weg vor.

Nachdem das Oberverwaltungsgericht Münster die Wahl von Matthias Börger zum Duisburger Dezernenten für Umwelt und Kultur gekippt hat, plädieren die Fraktionen der Grünen und Junges Duisburg (JuDu) für eine schnelle Neubesetzung des Dezernats in einem rechtssicheren Verfahren.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Wir bedauern die Entscheidung des Gerichts außerordentlich, respektieren aber selbstverständlich das Urteil“, so die Fraktionssprecher der Grünen, Anna von Spiczak und Felix Lütke. Seitens der Stadt erwarte man eine „zügige und sorgfältige Aufarbeitung des Vorgangs“. Man werde sich in der kommenden Woche zur Neuauflage des Auswahlverfahrens äußern, hieß es dazu am Donnerstag im Rathaus.

Junges Duisburg sieht sich in der Kritik am Auswahlverfahren bestätigt

Dr. Stephan Wedding ist Fraktionsvorsitzender von Junges Duisburg (JuDu) im Rat der Stadt. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Das Dezernat müsse schnellstmöglich neu besetzt werden in einem rechtssicheren Verfahren: „. Eine monatelange Hängepartie, wie wir sie jetzt erleben, ist für alle Beteiligten eine Belastung und behindert die politische Arbeit enorm.“ Matthias Börger, er ist Mitglied der Grünen, war auf Vorschlag seiner Partei im April im Rat gewählt worden.

In ihrer vor der Wahl geübten Kritik am Auswahlverfahren sieht sich JuDu bestätigt, deshalb hatte sich die Fraktion in der Abstimmung als einzige enthalten. „Wir haben erst wenige Tage vor der Wahl von dem Personalvorschlag erfahren und konnten das vollständige Bewerberfeld im Vorfeld nicht sondieren“, begründete Fraktionschef Dr. Stephan Wedding.

Auch die Besetzung der „Findungskommission“ mit Vertretern von SPD, CDU und Grünen sei „ziemlich wahllos“ und ohne Beteiligung der übrigen Ratsfraktionen erfolgt. Der Ältestenrat, schlägt Wedding vor, sollte künftig derartige Personalentscheidungen vorbereiten und überprüfbare Kriterien festlegen: „So wäre ein Verfahren fair und rechtssicher zugleich.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg