Gründerwettbewerb in Duisburg: Start-ups winken 50.000 Euro

Duisburg. Mit „Garage DU“ wird in Duisburg 2023 wieder ein Gründerwettbewerb stattfinden. Gewinner erwarten Sachpreise. Was Bewerber mitbringen müssen.

Der Gründerwettbewerb „Garage DU“ geht in die zweite Runde. Das teilt der Veranstalter und Organisator Duisburg Business & Innovation (DBI) mit. Gesucht werden wieder Jungunternehmer, die ihre Ideen in Duisburg und im Austausch mit Akteuren der kommunalen Unternehmen weiterdenken wollen. Für die besten Projekte werden Preise ausgelobt.

Der Gründerwettbewerb wird somit 2023 fortgesetzt. Im vergangenen Jahr konnte ein Start-up aus Darmstadt die Jury überzeugen und ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro zurück mit nach Hessen nehmen. Die Gründer wollen mit ihrer Technologie Lecks in Rohren identifizieren und Rohrbrüche verhindern.

Gründerwettbewerb in Duisburg: Das müssen Teilnehmer wissen

In diesem Jahr, so heißt es in der Ankündigung, sollen „Sachpreise in Höhe von bis zu 50.000 Euro“ vergeben werden. Zudem erhalten die Teilnehmer Kontakte zu Entscheidern, Kunden und Fachexperten sowie Unterstützung bei der Projektumsetzung in Duisburg. Ausgezeichnet werden die Sieger von einer Jury aus Start-up-Experten.

Unverändert bleibt die Ausrichtung des Wettbewerbs: Die Gründer sollen sich mit ihren Ideen und Produkten den Themen Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Stadtentwicklung und Smart City widmen. „Wir wollen in Duisburg für Start-ups und junge Unternehmen attraktiv sein“, sagt Oberbürgermeister Sören Link. Mit dem Wettbewerb sollen „Gründer mit etablierten Unternehmen“ zusammengebracht werden.

Zu den Unterstützern zählen etwa die Gebag, die Wirtschaftsbetriebe oder die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft. Neu dabei ist die Duisburger Hafen AG, zusätzlicher Kooperationspartner ist Startport, die als Innovationsplattform schon seit vielen Jahren innovative Gründer unterstützen und zukünftig das internationale Scouting für den Wettbewerb übernehmen.

Garage DU: Wie können sich Gründer bewerben?

Voraussetzung ist, dass die Gründerinnen und Gründer mit einem marktfähigen Produkt oder einer Dienstleistung am Markt auftreten und eine kurze Onlinebewerbung ausfüllen. Dabei sollen sich die Gründer in einer 60-sekündigen Videobotschaft vorstellen. Fachexperten prüfen die eingehenden Bewerbungen bis zum 16. April. Die Bewerbung erfolgt auf der Internetseite garage-du.de

Die ausgewählten Teilnehmer bekommen dann im nächsten Schritt Partnerunternehmen an die Hand. Gemeinsam werden Meilensteine und Budgets formuliert, um in die Umsetzung ihrer Ideen in Duisburg konkret zu starten. Die Betreuung beinhaltet Einzelcoachings und Workshops. Zum Abschluss sind am 26. Oktober wieder eine Innovationsmesse und öffentliche Präsentation der Projekte geplant, inklusive der Preisverleihung. Schauplatz hierfür ist der Landschaftspark-Nord.

