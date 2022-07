Grüffelo: Pädagogisch wertvolles Figurentheater in Duisburg

Ein Freund, ein guter Freund: In Duisburg lernen Kinder, warum der Grüffelo und die kleine Maus so gute Freunde sind.

Duisburg. Das Figurentheater Showbühne spielt an zwei Orten die Geschichte vom Grüffelo und der kleinen Maus. Wo die Spielorte sind und wo es Karten gibt.

Der Grüffelo kommt nach Duisburg. Das Figurentheater „Showbühne“ schlägt sein Zelt zweimal in der Stadt an Rhein und Ruhr auf: vom 14. bis zum 24. Juli am Honnepfad 6 in Wanheim und vom 28. Juli bis zum 7. August am Fuchsplatz, Gerlingstraße 100, in Neumühl.

Die Showteam-Truppe erzählt die Geschichte vom Grüffelo und der kleinen Maus. Letztere hat ein Problem, denn die übrigen Waldbewohner wollen den kleinen Nager fressen. Gut, dass ihr der Grüffelo zur Seite steht, ein großes, furchteinflößendes Monster – der in erster Linie aber eigentlich ein guter Typ ist.

Pädagogik zum Mitmachen für Duisburger Kinder

Neben dem reinen Schauwert bietet das Figurentheater den Kinder auch eine pädagogische Botschaft: Gewalt löst keine Probleme, Intelligenz und Toleranz aber schon. Das Stück besticht mit liebevoll gefertigten Handpuppen, aufwendigen Bühnenbildern und moderner Bühnentechnik, für die junge Besucher aber vor allem wichtig: es ist interaktiv. Die Kinder können dem ungleichen Gespann also helfen, seine Probleme zu lösen.

Karten und die genauen Spieltermine gibt es telefonisch unter 0163 28 96 654 oder 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn am Theaterzelt. Die 60-minütige Show ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet, Besucher brauchen weder Coronatest noch Maske.

