Großübung der Polizei in Duisburg sorgt für Verunsicherung

Eine Großübung der Polizei in Duisburg hat am Dienstagvormittag für Verunsicherung bei einigen Bürgern gesorgt.

Duisburg. Eine Großübung der Polizei in Duissern mit vielen Kräften aus Duisburg und Essen hat für Verunsicherung gesorgt. Ein Polizeisprecher klärt auf.

Eine Großübung der Polizei rund um die Anlage des Polizei-Sportvereins Duisburg an der Futterstraße in Duissern hat am Dienstag für Verunsicherung gesorgt.

Peter Schröder vom ebenfalls dort ansässigen Kleingartenverein (KGV) Ruhrau 2021 meldete sich um 10.45 Uhr in der Redaktion. „Es ist hier überall Polizei“, so Schröder. „Die Futterstraße ist gesperrt. Wir kommen nicht in unsere Kleingärten und wissen nicht, was los ist.“

Auf Nachfrage der Redaktion klärt der Duisburger Polizeisprecher Stefan Hausch auf. Demnach hat die Übung mit zahlreichen Kräften aus Duisburg, aber auch aus Essen um 9 Uhr begonnen. „Wir simulieren eine Großlage wie zuletzt beim Messerangriff im John-Reed-Fitnessstudio“, so Hausch. „Da haben ja auch die Kollegen aus Essen übernommen. Es geht um Abläufe und Kommunikationswege.“

Es sei „nur“ die Futterstraße für die Großübung gesperrt. Wann sie beendet sein wird, ist demnach noch unklar. Solche mehrstündigen Testläufe finden nach Angaben des Polizeisprechers routinemäßig in gewissen Abständen statt.

