Großeinsatz der Duisburger Feuerwehr: Gartenlaube brannte

Duisburg. Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr zur Lotharstraße in Duisburg-Neudorf gerufen. Nachbarn meldeten einen Brand und Explosionen.

Am frühen Samstagmorgen ist die Feuerwehr zum Brand einer Gartenlaube an der Lotharstraße in Duisburg-Neudorf ausgerückt. Um 2.09 Uhr alarmierten mehrere Anwohner die Rettungskräfte. Da es innerhalb kurzer Zeit viele Anrufe gab, wurden weitere Kräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Laube bereits im Vollbrand. An der Lotharstraße befinden sich mehrere Kleingartenanlagen.

Feuer in Duisburg-Neudorf konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden

An der Einsatzstelle wurden mehrere Leute angetroffen. Vier von Ihnen mussten vom Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Parallel zur Versorgung der Personen wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Die Maßnahmen zeigten zum Glück schnell Erfolg und das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden.

Die Berufsfeuerwehr war mit 28 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort. Zudem wurden Sie von mehreren Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Zur medizinischen Versorgung waren 4 Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug eingesetzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Der Einsatz konnte um kurz nach vier abgeschlossen werden.