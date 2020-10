Große Empörung über Banner von Zoo Zajac in Duisburg

Die Empörung ist groß: Der Geschäftsführer des Zoo Handels Norbert Zajac erntet für sein Plakat mit der Aufschrift „Gewerkschaften zerstören den Einzelhandel“ heftige Kritik – nicht nur von den Gewerkschaften und Politikern. Auch einige Kunden zeigten sich im WDR und auch in den sozialen Medien irritiert. „Er zerstört seinen eigenen Ruf mit solchen Aussagen“ oder „Die Gewerkschaft ist ja zum Helfen da und nicht zum Zerstören“, „Ohne die Gewerkschaften hätten wir amerikanische Verhältnisse“, kommentieren sie den Banner, der seit ein paar Tagen vor dem Zoogeschäft in Duisburg-Neumühl hängt.

Angelika Wagner: „Der arbeitsfreie Sonntag ist im Grundgesetz verankert“

Angelika Wagner, Vorsitzende des DGB Duisburg-Niederrhein, hat überhaupt kein Verständnis für Norbert Zajacs Äußerungen. „Der arbeitsfreie Sonntag ist im Grundgesetz verankert und steht damit im besonderen Schutze unserer Gesellschaft. Hiermit wird nicht, wie von Zajac beschrieben, der Einzelhandel zerstört, sondern im Gegenteil eine gesetzliche Arbeitsruhe von Beschäftigten garantiert“, sagt sie.

In den vergangenen Wochen war der verkaufsoffene Sonntag immer wieder ein Thema – auch vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster. In Ausnahmefällen dürfen Geschäfte anlassbezogen öffnen. Dies hat auch nochmal das OVG festgestellt. „Das Urteil hat gezeigt, dass Sonntagsöffnungen ohne konkrete Anlässe rechtswidrig sind. Als Gewerkschaft ist es daher unser Hauptanliegen, den Sonntagsschutz für die Beschäftigten gerade in Corona-Zeiten zu garantieren“, so Martina Hüskes, Bezirksgeschäftsführerin der Ver.di Duisburg/Niederrhein.

Norbert Zajac: „Die Leute kaufen weiterhin im Netz ein und fahren nach Holland“

Norbert Zajac argumentiert mit Einnahmeverlusten in der Corona-Krise. Allerdings war sein Geschäft im Lockdown weiter geöffnet. So wurden viele Haustiere verkauft; teilweise waren Hundewelpen sogar ausverkauft. Der Geschäftsführer spricht dennoch von herben Verlusten. Man erhole sich gerade, so Zajac, „und dann werden die verkaufsoffenen Sonntage verboten, das heißt, die Leute kaufen weiterhin im Netz ein und fahren nach Holland, weil da ist sonntags immer offen. Wir liegen 40 Kilometer von Holland, das ist also Grenzgebiet, für ein Auto sind das 20 bis 25 Minuten. Die Kunden sind alle weg und geben ihr Geld im Ausland aus.“

Ein Argument, dass dem die Gewerkschaft entgegenhält, dass verkaufsoffene Sonntage nicht mehr Umsatz in die Kassen bringen. Vielmehr müssen man sich „im stationären Einzelhandel ein Stückweit vom Online-Handel absetzen. Das mache ich durch vernünftige Beratung, durch eine ausreichende Beschäftigtenzahl, durch gut ausgebildete Beschäftigte, das mache ich aber auch, indem ich eine Innenstadt attraktiv gestalte – dass die Leute gerne dahin gehen – und nicht durch eine Sonntagsöffnung“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Martin Petig – zuständig für den Bereich Handel in der Region Duisburg-Niederrhein.

6-Tage-Woche im Handel schon Alltag

Zudem: „Beschäftigte im Einzelhandel haben meist schon eine 6-Tage-Woche. Da bleibt der Sonntag als einziger freier Tag für Aktivitäten neben der Arbeit. Auch der Zoohandel Zajac hat sechs Tage die Woche geöffnet. Deshalb ist mindestens ein freier Tag in der Woche für die Beschäftigten unabdingbar“, sagt Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Martina Hüskes.

Und die Gewerkschaft legt noch weitere Argumente nach: So habe die Zahl der Insolvenzen im Handel im ersten Halbjahr 2020 gegenüber 2019 sogar abgenommen. Im ersten Halbjahr 2020 gab es 1.485 Unternehmensinsolvenzen im Handel, das sind rund 10 Prozent weniger als zu diesem Zeitpunkt im Vorjahr. Wenn der Handelsverband von 50.000 drohenden Insolvenzen im zweiten Halbjahr 2020 spricht, entbehrt das jeder Grundlage, heißt es in einem Verdi-10-Punkte Papier mit „Argumenten für einen freien Sonntag für die Beschäftigten des Einzelhandels auch in Corona-Zeiten!“

Nur noch 36,8 Prozent der Beschäftigen arbeiten im Einzelhandel Vollzeit

Und: Die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten und auch Sonntagsöffnungen haben laut Gewerkschaft nicht zu einer Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Vollzeitarbeitsplätzen geführt haben. Stattdessen sei der Anteil von Teilzeitbeschäftigung und geringfügig Beschäftigungen gestiegen. „Heute arbeiten nur noch 36,8 Prozent der Beschäftigten im Einzelhandel in Vollzeit. Im Jahr 1994 vor der Liberalisierung des Ladenöffnungszeiten lag der Anteil der Vollzeitbeschäftigten noch bei über 50 Prozent“, so Verdi.

Umso mehr empört die Botschaft auf dem Banner von Zoo Zajac die Gewerkschaften. „Wir fordern die Geschäftsführung auf, das Banner wieder abzuhängen“, so die hiesige DGB-Chefin, „damit ein respektvolles und würdevolles Miteinander weiterhin möglich ist.“