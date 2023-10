Große A40-Sperrung: Die Ausweichrouten im Stau-Check

Stau auf der B 288 in Richtung Duisburg. Trotzdem ist die Ausweichroute am Montagmorgen wohl noch eine der besseren Alternativen.

Duisburg. Die große A40-Sperrung sorgt am Montagmorgen auf einigen Ausweichrouten für Stau. Welche Alternativstrecke Autofahrer unbedingt meiden sollten.

Ein erstes Mal Berufsverkehr ohne die A 40. Am Montagmorgen müssen sich viele Pendler für eine Ausweichroute entscheiden. Denn: Die A 40 ist zwischen Duisburg-Rheinhausen und dem Kreuz Duisburg ist wegen Bauarbeiten an der neuen Rheinbrücke Neuenkamp in beide Fahrtrichtungen noch bis zum 6. November gesperrt. Wie läuft am Montagmorgen der Verkehr auf den Ausweichrouten? Ein Check:

A40-Sperrung: Stau auf der offiziellen Umleitungsstrecke

Die offizielle Umleitung führt ab Moers über die A 57 Richtung Nimwegen, die A 42 Richtung Dortmund und die A 59 in Richtung Düsseldorf. Laut WDR-Verkehrsfunk von 8 Uhr staut es sich hier schon auf der A 42 – zwischen Kreuz Oberhausen-West und Kreuz Duisburg-Nord bedeuten 4 Kilometer stockender Verkehrs etwa 10 Minuten Zeitverlust. Weiter geht es dann auf der A 59. Hier stehen Autofahrer zwischen dem Kreuz Duisburg-Nord und Duisburg-Meiderich auf etwa 3 Kilometern im Stau, das bedeutet 15 Minuten Zeitverlust.

Ausweichroute durch Rheinhausen: Moerser Straße vollkommen überlastet

Zur gleichen Zeit auf der Ausweichroute durch Rheinhausen, über die Brücke der Solidarität und durch Hochfeld: Schon weit vor der Brücke ist die Moerser Straße vollkommen überlastet. Bereits auf den Zuflüssen zur Hauptstraße wird es knifflig, zum Beispiel auf der Fährstraße.

Ein Geheimtipp ist die Route über Homberg und die Friedrich-Ebert-Brücke. Foto: STEFAN AREND

Die südliche Autobahn-Umgehung: Stau auf der B 288

Der Umweg über den Duisburger Süden scheint momentan die beste Wahl: Von der A 57 auf die B 288 Richtung Rahm abfahren, in Uerdingen den Rhein passieren und dann je nach Ziel wahlweise auf die A 59 auffahren oder am Kreuz Breitscheid auf die A 3 wechseln, so lautet der Plan. Auf der B 288 staut in Richtung Duisburg staut es sich auf Krefelder Stadtgebiet vor der Uerdinger Rheinbrücke ab Lange Straße. Aber: Nach der Brücke läuft der Verkehr.

Ein Geheimtipp: Die Route durch Homberg und Meiderich

Eine Ausweichroute führt über die Venloer Straße und quer durch Homberg, dann über die Friedrich-Ebert-Brücke und schließlich durch Meiderich. Ein Test zeigt: Hier kommt man am Montagmorgen gut durch.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Durch Ruhrort und über die Karl-Lehr-Brücke: Wegen Sperrung keine Alternative

Ein beliebter Weg über den Rhein führt normalerweise auch durch Ruhrort und über den Karl-Lehr-Brückenzug. Diese Alternative fällt jedoch weg. Denn: Die Karl-Lehr-Brücke ist hier seit Ende September gesperrt. Autofahrer können sie auch weiter nicht nutzen.

Auswirkungen auch auf der A 3 zu spüren

Die A40-Sperrung erhöht auch den Druck auf die A 3. Die Situation am Montagmorgen: In Richtung Köln staut sich der Verkehr zwischen Oberhausen-Holten und dem Kreuz Kaiserberg auf 6 Kilometern Länge. Der Zeitverlust soll 15 Minuten betragen.

Walsumer Rheinfähre: Eine ruhige Alternative

Eine Alternative, um über den Rhein zu gelangen, ist auch die Walsumer Rheinfähre. Fährmann Dirk Nowakowski berichtet am Montagmorgen von einer „ruhigen Verkehrslage“.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg