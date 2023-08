Großbrand auf Schrottinsel Duisburg: Alte Autos wohl Ursache

Duisburg. Die Duisburger Polizei hat die Ermittlungen zum Großbrand auf der Ruhrorter Schrottinsel abgeschlossen. Neue Erkenntnisse zum Auslöser.

Die Duisburger Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache für den Großbrand auf der Schrottinsel in Ruhrort abgeschlossen. Am Donnerstag, 10. August, waren auf dem Recyclinghof der Firma TSR Recycling im Hafen Hunderte Tonnen Schrottautos in Brand geraten (wir berichteten). Die riesige Rauchwolke war auch in Essen und Bochum noch zu sehen.

Am Tag nach dem Feuer nahmen die Ermittler die Arbeit auf. Sie sprachen mit Mitarbeitern von TSR, sahen sich vor Ort die Überreste des Schrotts an und nahmen Kontakt zu einem Brandsachverständigen und der Staatsanwaltschaft auf.

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Feuer auf der Schrottinsel im Duisburger Hafen am Donnerstag 10. August 2023. Metallbrände sind schwer zu löschen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling in Duisburg brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling in Duisburg brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling in Duisburg brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling in Duisburg brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling in Duisburg brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling in Duisburg brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling in Duisburg brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Die Rauchentwicklung durch einen Brand in Duisburg Ruhrort kann man am Donnerstag 10.08.2023 sogar von Oberhausen Lirich aus sehen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort 10.08.2023, Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Eine riesige, vom Duisburger Hafen ausgehende Rauchsäule ist über der Autobahn zu sehen. Im Hafen ist am Donnerstag, 09.08.2023 ein Feuer auf einem Recyclinghof mit Altfahrzeugen ausgebrochen. Ungefähr 100 Tonnen Schrott stünden in Brand, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Foto: Kai Kitschenberg

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: Kai Kitschenberg

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Foto: Kai Kitschenberg

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Foto: Kai Kitschenberg

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: Kai Kitschenberg

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: Kai Kitschenberg

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: Kai Kitschenberg

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: Kai Kitschenberg

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: Kai Kitschenberg

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: Kai Kitschenberg

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling in Duisburg brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling in Duisburg brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling in Duisburg brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: Kai Kitschenberg

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf dem Recyclinghof von TSR Recycling brennen rund 100 Tonnen Altschrott. Foto: Kai Kitschenberg

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Großbrand auf der Schrottinsel in Duisburg-Ruhrort Auf der Schrottinsel der Firma TSR Recycling im Duisburger Hafen ist es zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr ist im Einsatz und die Bevölkerung wurde per Warnapp NINA über die Rauchwolke informiert. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Technischer Defekt löste wohl Feuer in Duisburg-Ruhrort aus

Am Freitag teilte die Polizei nun mit: Es gebe keine Hinweise darauf, dass eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung den Großbrand ausgelöst hat. Nach Erkenntnissen der Experten hat ein technischer Defekt zu dem Feuer geführt – etwa ausgelaufene Betriebsstoffe, Lithium-Ionen-Akkus oder Ähnliches aus den Schrottautos.

In der vergangenen Woche hatten insgesamt 250 Einsatzkräfte in Ruhrort den Großbrand bekämpft. Unterstützt wurde die Feuerwehr Duisburg nicht nur von Löschzügen aus anderen Städten, sondern auch von THW sowie vom Roten Kreuz (DRK).

