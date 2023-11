In einem Ermittlungsverfahren wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs konnten am Mittwoch drei Personen festgenommen werden. Die zuständigen Behörden durchsuchten unter anderem mehrere Bankschließfächer in Bottrop, Essen, Kleve, Düsseldorf und Dinslaken.

Bochum/Duisburg In einem Fall des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs wurden am Mittwoch drei Haftbefehle vollstreckt und mehrere Häuser und Schließfächer durchsucht.

In einem Ermittlungsverfahren wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs wurden am Mittwoch, 22. November 2023, drei Haftbefehle vollstreckt. Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für die Verfolgung Organisierter Kriminalität in Bochum, die zentral für sämtliche Verfahren in Nordrhein-Westfalen zuständig ist, hat außerdem gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Duisburg zwölf Wohn- und Geschäftsobjekte sowie mehrere Bankschließfächer in Bedburg-Hau, Bottrop, Essen, Dinslaken, Düsseldorf, Duisburg, Isselburg, Kleve, Moers und Uedem durchsucht.

Bei den Ermittlungen der Behörden geht es um den Verdacht, dass die Beschuldigten – darunter auch ein Rechtsanwalt – in einer Vielzahl von Fällen durch falsche Angaben gegenüber den Sozialleistungsträgern die unberechtigte Auszahlung von Insolvenzgeld in Millionenhöhe für diverse Unternehmen beziehungsweise angebliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer veranlasst haben.

Weitere Informationen zum Ermittlungsstand gebe die Staatsanwaltschaft Bochum derzeit nicht heraus, heißt es in der Mitteilung. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg